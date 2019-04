Panika v Madridu: Llul zaradi poškodbe ob četrtfinale evrolige?

Še pred koncem zadnjega treninga je izkušeni organizator igre madridskega Reala Sergio Llul zapustil parket domačega WiZink Centra, kar ni slutilo na nič dobrega.



Po koncu taistega treninga pa je na posebni tiskovni konferenci pred novinarje stopil strateg aktualnih evropskih košarkarskih klubskih prvakov Pablo Laso in na žalost potrdil nič kaj spodbudne napovedi o mogočem hitrem povratku dolgoletnega španskega reprezentančnega branilca. "V trenutku, ko je začutil bolečino v desni nogi, smo se odzvali modro in Sergia poslali v bližnjo bolnišnico na dodatne preglede, ki pa so potrdili sum o nič kaj naivni poškodbi femoralnega bicepsa desne noge. Kot zdaj kaže, ga bomo pogrešali vsaj tri tedne," je z velikim cmokom v grlu dejal Laso, ki sicer ima v igralski zasedbi kar nekaj odličnih košarkarjev, ki bi lahko zapolnili vrzel ob Lulovi odsotnosti, toda poraja se vprašanje, kako močno bo 'šepala' - če sploh - kakovost igre Reala v morda najpomembnejšem delu sezone.