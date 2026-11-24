Britanski košarkar na vozičku Lee Fryer sicer zanika očitke o posilstvih in drugih kaznivih dejanjih. Do začetka sojenja bo ostal v priporu. Fryer se je pojavil na sodišču, kjer je zavrnil vse očitke iz obtožnice. Izjema je obtožba voajerizma, glede katere se o krivdi ni izrekel. Po navedbah tožilstva naj bi se domnevna kazniva dejanja odvijala v obdobju petih let in naj bi bila usmerjena proti isti ženski. Očitki o posilstvih se nanašajo na domnevne incidente v Angliji, Španiji in Južnoafriški republiki. Prvi naj bi se zgodil maja 2021, zadnji pa letos.
Britanski športnik je bil prvič aretiran julija. Po aretaciji ga je Britanski savez košarke na vozičkih nemudoma suspendiral iz vseh reprezentančnih aktivnosti. Kasneje so ga oblasti obtožile tudi posedovanja kokaina in oviranja pravosodnega postopka. "Zavedamo se resnosti navedb proti Leeju Fryerju," so sporočili iz britanske zveze in dodali, da bo do zaključka preiskave in sodnega postopka izključen iz vseh dejavnosti reprezentance.
Sojenje naj bi se začelo 22. marca prihodnje leto. Če bi bil spoznan za krivega najhujših očitkov, mu grozi tudi dosmrtna zaporna kazen. Do začetka sojenja bo ostal v priporu. Fryer je na paraolimpijskih igrah v Parizu leta 2024 pomagal Veliki Britaniji do srebrne medalje, kar je bil najboljši rezultat britanske reprezentance v košarki na vozičkih v skoraj treh desetletjih. V finalu so Britanci izgubili proti reprezentanci Združenih držav Amerike.
Košarkar, ki nima obeh nog, se s košarko na vozičkih ukvarja že od otroštva, nastopal pa je tudi za angleška kluba Wakefield Whirlwinds in Sheffield Steelers.
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