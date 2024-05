Partizan ali Zvezda? Stavnice dajejo prednost rdeče-belim

Košarkarji Partizana so polfinalno serijo proti Budućnosti dobili z 2:1 v zmagah. Partizan je prvo tekmo na domačem parketu dobil z 78:67. A na drugi tekmi jim polfinalne serije ni uspelo zaključiti, Budućnost je doma tesno slavila s 74:73. Na tretji tekmi v Beogradu je bila tekma dolgo izenačena, košarkarji Partizana pa so si večjo prednost priigrali sredi zadnje četrtine, te pa do konca niso več zapravili.

Prvi finalisti jadranske lige so že v začetku tedna postali košarkarji Crvene zvezde. Druga beograjska zasedba je z 2:0 v zmagah odpravila Mego (103:73 in 94:69). Za Crveno zvezdo bo to 10. nastop v finalih lige ABA. Šestkrat je zmagala, nazadnje 2022. Za Partizan pa bo to 11. nastop v finalu, lovoriko je zaenkrat dvignil sedemkrat, nazadnje lani.