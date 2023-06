Cedevita Olimpija daleč od presenečenja v Beogradu

Partizan in Cedevita Olimpija sta v beograjski Štark Areni odigrala odločilno tekmo polfinalne serije košarkarske lige ABA. Črno-beli so tretjo tekmo več kot zanesljivo dobili (90:71). Ljubljančani so bili rezultatsko konkurenčni le do končnice prvega polčasa, nato je sledil delni izid 12:1 za gostitelje in tekma se je povsem prevesila na stran Beograjčanov. Zmaje je lani izločila Crvena zvezda, letos pa Partizan. Prav beograjska mestna rivala bosta odločala o naslovu prvaka regionalne lige. Oba imata po šest naslovov. Crvena zvezda lahko pride to tretjega zaporednega, Partizan pa do prvega po desetih letih.

icon-link Statistika tekme Partizan - Cedevita Olimpija FOTO: Sofascore.com Zmaji so drugo leto zaporedoma ligo ABA končali po odločilni tretji polfinalni tekmi. Cedevita Olimpija se bo zdaj posvetila finalu lige Nova KBM, kjer je rezultat v zmagah s Helios Suns izenačen na 1:1. Tretja tekma v nizu na tri zmage bo v četrtek v Domžalah. Ljubljančani so se na odločilni tretji tekmi pred skoraj 15.000 gledalci hrabro zoperstavili favoriziranim Beograjčanom, vendar presenečenja oziroma popolnega preobrata v polfinalni seriji niso uspeli izpeljati. Uvodno vodstvo Partizana 16:2 je Cedevita Olimpija izničila do 16. minute (29:29), nato pa do konca polčasa dosegla le en koš. Slabo je začela tudi drugi del, saj so gostitelji hitro povedli s 50:34 in prednost rutinirano zadržali do konca. Ljubljančani se niso več spustili pod deset točk zaostanka. icon-link Statistika Zacha LeDaya proti Cedeviti Olimpiji FOTO: Sofascore.com Največ točk za Cedevito Olimpijo je dosegel Zoran Dragić (15), največ skokov je imel Alen Omić (8), največ podaj pa Yogi Ferrell (7). Slednja sta skupaj dosegla le 9 točk. Izid, liga ABA, polfinale, odločilna 3. tekma:

Partizan - Cedevita Olimpija 90:71 (24:16, 17:14, 24:23, 25:18)