Partizan končal zmagovalni niz Cedevite Olimpije

Med tednom so Ljubljančani sicer dosegli pomembno zmago na evropski sceni, ko so si zagotovili napredovanje v evropskem pokalu po domači zmagi proti Chemnitzu s 73:65. So pa nato dan pozneje ostali brez Josepha Girarda, s katerim so se pred tekmo v Beogradu sporazumno razšli.
Gosti so sicer bolje začeli obračun in po prvi četrtini vodili za dve točki (22:20), ob polčasu pa še za eno (39:40).
Vodstvo so zmaji obdržali še do 27. minute, ko je bil izid 55:49, nato pa je Partizan v le dveh minutah dosegel deset točk v nizu in poskrbel za preobrat. Po vodstvu domače zasedbe z 59:55 gosti niso mogli več ogroziti uspeha tekmecev, Beograjčani so v zadnji četrtini naskok še povišali in tekmo mirno pripeljali do konca.
Ob visokem zaostanku je trener Olimpije Zvezdan Mitrović ponudil priložnost za igro vsem košarkarjem, saj je bil današnji obračun tudi nekakšna generalka za naslednjo evropsko tekmo v torek.
Pri poraženih Ljubljančanih je bil s 13 točkami najboljši strelec Matthew Hurt. Aleksej Nikolić jih je dodal 11, Jaka Blažič pa deset.
V ligi Aba Ljubljančane naslednja tekma čaka v gosteh pri Igokei 22. marca, še prej pa bodo že v torek zvečer igrali v četrtfinalu evropskega pokala proti Bourg-en-Bressu. V Francijo se bodo ljubljanski košarkarji odpravili že danes neposredno iz Beograda.
