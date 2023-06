Partizan ni dovolil presenečenja: Crvena zvezda nemočna še drugič

Varovance Željka Obradovića le še zmaga loči do naslova v močnem regionalnem tekmovanju. Po zmagi na uvodni tekmi z 88:80 so mestnega tekmeca in lanskega prvaka lige Aba premagali še s 87:78.

Pri Partizanu sta bila najbolj učinkovita Alen Smailagić in Američan James Nunnally. Oba sta dosegla po 15 točk, pri osmoljencih iz rdeče-belega tabora pa je bil strelsko najbolj razpoložen Nemanja Nedović z 21 točkami.