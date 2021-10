Partizan pod taktirko Obradovića 'zmlel' Krko

Partizan tudi po petih tekmah ostaja edino neporaženo moštvo v ligi Aba, Krka pa je po dveh dobrih predstavah v zadnjih dveh krogih doživela tretji poraz in zdrsnila pod 50-odstotni izkupiček. Prihodnji teden bo gostila Studentski centar iz Podgorice, nato pa jo čakata dve zaporedni gostovanji pri Ciboni in Splitu.

Novomeščani so se očitno že pred tekmo sprijaznili s porazom, saj niti za trenutek niso bili enakovreden tekmec. Ob bledi, nemotivirani igri so izgubili vse štiri četrtine. Poraz s 47 točkami razlike je daleč najvišji v tej sezoni lige Aba - doslej je bil rekord 36 točk razlike med Crveno zvezdo in Splitom. Po zgolj 45 doseženih točk je Krka postala prva ekipa v tej sezoni, ki je dosegla manj kot 50 točk na eni tekmi.