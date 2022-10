Partizan povsem nadigral Virtus, drugi poraz (favorizirane) Barcelone

Katalonci so po Olympiacosu v uvodnem nastopu danes pokleknili še na gostovanju v Kaunasu. Žalgiris je bil v izenačeni končnici bolj spreten in je slavil s 73:72. Slovenski reprezentant Mike Tobey je igral slabih dvanajst minut in dosegel 12 točk.

Valencia je v torek zabeležila prvo zmago v sezoni proti evropskemu prvaku Anadolu Efesu, danes pa je gostovala pri Fenerbahceju in ponovno tesno izgubila (79:77). Klemen Prepelič znova ni bil pri metu; v 18 minutah in pol na parketu je ob metu iz igre 1:5 dosegel 4 točke.