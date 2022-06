Partizan premagal Crveno Zvezdo in izsilil peto tekmo

Košarkarji Partizana so dobili četrto tekmo finala lige Aba in tako izsilili odločilno peto proti Crveni zvezdi. Kot so domačini zanesljivo premagali mestne tekmece s 112:84.

Ob zmagi se je najbolj izkazal Aleksa Avramović s 24 točkami in šestimi podajami, 19 točk je s klopi prispeval še Mathias Lessort. Pri rdeče-belih sta izstopala Austin Hollins z 19 in Ognjen Dobrić s 16 točkami. Prvi dve tekmi v seriji je dobila Crvena zvezda (90:76, 85:81), tretjo (70:67) pa Partizan. Peta bo na sporedu v ponedeljek, vloga domačina bo na strani najboljše zasedbe rednega dela tekmovanja Crvene zvezde. Partizan sicer v tem tekmovanju lovi sedmo lovoriko, Crvena zvezda pa šesto.