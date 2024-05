Partizan proti Budućnosti v potrditev uvrstitve v finale lige Aba

Čeprav je Partizan vodil od samega začetka do konca, je bila tekma precej bolj tesna, kot se zdi na prvi pogled. Košarkarji Budućnosti so se v zadnji četrtini približali na vsega tri točke zaostanka, a so črno-beli unovčili izkušnje in tekmo na koncu dobili z 11 točkami razlike.