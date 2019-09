Partizan v polfinalu superpokala prekinil zmagoviti niz Koprčanov

Koprčani so bili prvih petindvajset minut praktično vseskozi v vodstvu, v 28. minuti so še imeli prednost 60:57, v zadnjih desetih minutah pa so bili gostje prepričljivo boljši in zasluženo prišli do finala. Ta je na sporedu v nedeljo ob 20. uri, tekmec Partizana pa bo zmagovalec drugega polfinala med Cedevito Olimpijo in Budućnostjo, ki je na sporedu ob 20. uri.

Najboljši strelci pri Kopru Primorski so bili Stephen Holts 17 točkami (13 v prvem polčasu, trojke 3:7), Marko Jagodić Kuridža(7 skokov) jih je dosegel 16, po dvanajst pa sta jih zbrala Žan Mark Šiško(5 podaj) in Marijan Čakarun(5 skokov).