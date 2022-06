Partizan v tekmi na meji regularnosti znižal zaostanek za Crveno zvezdo

Tekma je bila maratonska, saj so navijači Partizana, ki so bili tokrat v dvorani, neprestano metali predmete na igrišče. Dobrih 57 sekund pred koncem so sodniki morali celo prekiniti tekmo, ob odhodu v slačilnice pa je navijač celo udaril slovenskega sodnika Mateja Boltauzerja. Organizatorji so morali izprazniti tribuno za klopjo Crvene zvezde, šele nato so dvoboj končali.

Pred daljšo prekinitvijo je bil izid 68:65, do konca pa sta obe ekipi dosegli po koš.