Pau Gasol: Favoriti svetovnega prvenstva so Španija, ZDA in Slovenija

"Na drugo mesto bi postavil ZDA. Po sedmem mestu na zadnjem svetovnem prvenstvu so zadevo vzeli resno in na olimpijskih igrah v Tokiu osvojili zlato medaljo. Mislim, da se na Daljnem vzhodu ne bodo igrali s svojim slovesom košarkarske velesile. In številka tri, tu sem nekoliko razdvojen med Francijo in Slovenijo, vprašanje je, kako se bo razvijal turnir, a moj izbor je Slovenija. Francija je bila odlična na zadnjih nekaj prvenstvih, videli bomo, ali bodo lahko nadaljevali v takšnem slogu. Na neki točki bodo začeli padati, ne vem, če se bo to zgodilo že na tem prvenstvu, imajo nekaj mladih igralcev, ki pa se bodo morali dokazati. Sloveniji dajem prednost zaradi Luke Dončića, ki jih bo vedno povlekel do vrha. Imajo zelo tekmovalno ekipo."