Pau Gasol z Antetokounmpom po naslov prvaka

Pau Gasol je legenda evropske in tudi že NBA-košarke. Pri 38 letih se dobro zaveda, da se njegova kariera počasi bliža koncu, zato niti ni presenetljivo, da se je odločil boriti za naslov prvaka lige NBA. Kot kaže, San Antonio nima dovolj kvalitete za naskok na vrh v zelo močni zahodni konferenci, kjer bo v končnici verjetno težko napredoval že v 2. krog, medtem ko je na Vzhodu drugače. Milwaukee je vodilna ekipa v tem delu razpredelnice (48 zmag, 15 porazov), kar je tudi najboljši izkupiček v celotni ligi in ima kader, s katerim bi lahko igrala v velikem finalu. Tu je grški "frik" Giannis Antetokounmpo, pa Brook Lopez, Eric Bledsoe, Nikola Mirotić, Khris Middleton in drugi, zelo dobro sestavljeno in uravnoteženo moštvo.

Zdaj pa so Bucksi pod košem dobili še Gasolove izkušnje, ki se je na Twitterju zahvalil San Antoniu za dolgo in plodno sodelovanje v zadnjih treh sezonah. Ob prestopu je zapisal:"Navdušen sem, da začenjam novo poglavje na svoji NBA-poti z izjemnimi Bucksi. Veselim se izziva. Moj cilj, kot vedno, bo dodati vrednost moštvu in pripeljati naslov v Milwaukee." Španec je dvakrat osvojil naslov prvaka, to je njegova že 18. sezona v ligi, igral pa je tudi za Chicago in Memphis. V karieri ima povprečje 17,1 točke, 9,2 skoka, 3,2 podaje v povprečju na tekmo.