Paul George o Dončiću: Človek, res je dober, tako zelo poseben

"Videl je vse obrambne akcije," je po tekmi tarnal Paul George, superzvezdnik LA Clippersov. Ni skrivnost, da je bila obramba kalifornijske zasedbe po izjemni predstavi Luke Dončićana prvi tekmi (31 točk, 10 skokov in 11 podaj) na drugi še bolj osredotočena na neverjetnega Slovenca. "Videl je vsako prevzemanje. Ni bilo videti, kot da bilo to zanj nekaj novega," je še dodal George."Čestitati moram Luki, človek, res je dober, tako zelo poseben,"je odkrito priznal George. In če kdo, Paul George in Kawhi Leonard, ki veljata za zelo dobra obrambna košarkarja, vesta, kako zelo nevaren je za postavljeno obrambo v končnici motivirani Luka Dončić. To so občutili že lani, ko je Dallasu uspelo Clippersom ukrasti dve zmagi, letos pa se je vse skupaj za Mavse začelo še bistveno bolje. Pod taktirko Dončića so kljub uvodnima dvema gostovanjema prišli do udobnega vodstva z 2:0. Dončić je na prvi tekmi dosegel 31 točk, vpisal pa tudi trojni dvojček, na drugi pa se je zaustavil pri kar 39 točkah. "Ima neverjeten pregled nad igriščem in poganja to ekipo," je o Dončiću še povedal George.