Paul George s 37 točkami junak zmage LA Clippers nad Utahom

V končnici severnoameriške poklicne košarkarske lige NBA sta ekipi Los Angeles Clippers in Atlanta Hawks dosegli novi zmagi. Košarkarji iz mesta 'angelov' so premagali Utah Jazz s 119:111 in v polfinalu zahodne konference vodijo s 3:2 v zmagah, v polfinalu vzhodne konference pa je Atlanta s 109:106 premagala Philadelphio 76ers in prav tako povedla s 3:2 v zmagah.

Junak tekme v Salt Lake Cityju je bil Paul George, ki je bil s 37 točkami in 16 skoki v ospredju pri Clippersih. Marcus Morris je dodal 25 točk, Reggie Jackson pa je imel na svojem računu 22 točk za tretjo zmago ekipe Los Angeles Clippers v polfinalu zahodne konference. Košarkarji iz Los Angelesa so v prejšnjem krogu izločili Dallas Mavericks Luke Dončića. Pri Utahu, ki ga še en poraz loči od izpada, je hrvaški reprezentant Bojan Bogdanović dosegel 32 točk, od tega je zbral kar devet trojk. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Trae Young se je z 39 točkami izkazal ob zmagi ekipe Atlanta Hawks, ki jo le še zmaga loči od napredovanja v konferenčni finale. Philadelphio sta vodila Joel Embiid s 37 točkami in Seth Curry, ki je dosegel 36 točk. A nosilca igre Philadelphie nista imela pomoči pri ostalih članih kolektiva. Izkupiček vseh ostalih košarkarjev je znašal zgolj 33 točk. Moštva v vsaki seriji v končnici igrajo na štiri zmage. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Liga NBA, končnica, konferenčni polfinale, izida:

- zahodna konferenca:

Utah Jazz - Los Angeles Clippers 111:119

(Clippers vodijo s 3:2 v zmagah);



- vzhodna konferenca:

Philadelphia 76ers - Atlanta Hawks 106:109

(Atlanta vodi s 3:2 v zmagah). * Opomba: moštva igrajo na štiri zmage.