Dončić: Ključno je bilo Paula spraviti iz igre

Košarkarji Dallas Mavericks so v domači dvorani dobili četrto tekmo polfinala severnoameriške lige NBA proti Phoenix Suns s 111:101 in izenačili dvoboj na štiri zmage na 2:2. Slovenski zvezdnik Luka Dončić, ki je pomagal, da se je zvezdnik Phoenixa Chris Paul kmalu znašel v težavah z osebnimi napakami, je zbral 26 točk, enajst podaj in sedem skokov. Dončić se je tik pred polčasom opotekel po trčenju s Paulom in pokazal, da se je od njega hitro naučil nov trik, piše ameriški ESPN, saj je Paul prejel že četrto osebno napako. Slovenski zvezdnik pa je pomagal Dallasu dobro izkoristiti težave z osebnimi Paula in izenačiti konferenčni polfinale na 2:2. "Videl sem ga, kako gre na skok in bil sem presenečen," je po tekmi dejal Dončić in opisal besedni dvoboj s Paulom: "Rekel mi je: "Ali sem te res porinil tako močno?" Odvrnil sem mu: "Ne, ne tako močno. Ampak sem odigral pametno." Nato mi je rekel le: "Ja, vem."." Paul je na koncu moral tekmo predčasno končati v zadnji četrtini. "On je eden najboljših organizatorjev igre v zgodovini lige. Ima neverjeten pregled nad igro. Hitro se je znašel v težavah zaradi osebnih napak. Seveda smo ga nato napadli. Brez Paula je Phoenix v težavah. Normalno je, da so imeli tekmeci brez njega na parketu težave. Želeli smo to. Ključno je bilo Paula spraviti iz igre," je na novinarski konferenci med drugim dejal Ljubljančan.