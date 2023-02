Paulu Pierceu visoka denarna kazen zaradi zavajajoče promocije kriptovalut

Komisija za vrednostne papirje in borzo v ZDA (SEC) je v izjavi zapisala, da je bil Paul Pierce obtožen oglaševanja žetonov EtherumMax (EMAX), ne da bi razkril, da je bil za to plačan. Nekdanji košarkar, ki je sicer v času svojega igranja v ligi NBA dobil vzdevek "The Truth" (resnica, op. a.), je za promocijo vrednostnih papirjev prejel žetone EMAX v vrednosti 244.000 dolarjev (227.600 evrov).

Petinštiridesetletnik je v oglasu objavil tudi posnetek zaslona računa, ki je prikazoval velika imetja in dobičke, čeprav so bila njegova imetja v resnici veliko manjša od prikazanih.

"Ta primer je še en opomin zvezdnikom – zakon zahteva, da javnosti razkrijete, od koga in koliko ste plačani za spodbujanje naložb v vrednostne papirje in druge naložbe, in da ne smete lagati vlagateljem, ko promovirate naložbe," je ob odločitvi dejal predsednik SEC Gary Gensler.

NBA je sicer ta vikend v znamenju tekme vseh zvezd, na kateri je Pierce nastopil desetkrat v svoji karieri. Leta 2008 je postal tudi najkoristnejši igralec finala lige, ko je Boston osvojil naslov prvakov.