Pelikani tudi brez Davisa sestrelili Rakete, Jeleni in Gromi do novih zmag

Jahlil Okaforje za pelikane dosegel 27 točk, Jrue Holidayjih je dodal 19, IanClarkpa s klopi še 15, pri čemer je New Orleans nastopil še z 20. različno začetno peterko to sezono. Pelikani so prvič prišli v vodstvo dobri dve minuti pred koncem tretje tretjine, nato pa se niso več ozirali nazaj. Ključno vlogo je odigral Holiday, ki je s šestimi blokadami vsaj malo zaustavil Hardna. Slednji je sicer še 24. tekmo zapored dosegel vsaj 30 točk in tudi njegovih 17 zgolj v zadnji četrtini ni bilo dovolj, da bi Rakete prišle do zmage.

TEKMA

Jeleni nadaljujejo izjemno serijo

Kandidat za naslov najkoristnejšega igralca lige Giannis Antetokounmpoje z 21 točkami in 11 podajami popeljal Milwaukee Buckse do slavja nad Detroit Pistonsi, s čimer Jeleni ostajajo edina ekipa v ligi NBA, ki doslej še ni izgubila dvakrat zapored. Brook Lopezje 12 od svojih 14 točk dosegel v uvodni četrtini, ko so težave z osebnimi napakami zaustavile Antetokounmpa. EricBledsoeje dodal 20 točk, rezervist Pat Connaughtonpa 16.

V Brooklynu so se Mrežice otresle utrujenosti in s 122:117 premagale Chicago Bullse. Koš Rudyja Gayaob pisku sirene je popeljal San Antonio Spurse do zmage s 126:124 nad najslabšo ekipo zahodne konference Phoenix Sunsi, ki jo vodi nekdanji slovenski selektor Igor Kokoškov. V Orlandu sta se izkazala Paul Georgein Dennis Schröderter popeljala košarkarje ekipe Oklahoma City Thunder do zmage s 126:117 nad Orlando Magici. George je 31 od svojih 37 točk dosegel v prvem polčasu, Schröder pa je 18 od svojih 21 točk prispeval v zadnji četrtini. Zvezdnik Oklahome Russell Westbrookje dosegel še četrti trojni dvojček zapored in 17. to sezono s 23 točkami, 14 skoki in 14 podajami.

Izidi rednega dela sezone lige NBA:

Cleveland Cavaliers ‒ Washington Wizards 116:113

Detroit Pistons ‒ Milwaukee Bucks 105:115

Orlando Magic ‒ Oklahoma City Thunder 117:126

Brooklyn Nets ‒ Chicago Bulls 122:117

Houston Rockets ‒ New Orleans Pelicans 116:121

San Antonio Spurs ‒ Phoenix Suns 126:124

Los Angeles Lakers ‒ Philadelphia 76ers 105:121