Perry: Ko pustiš srce na igrišču in ne uspeš zmagati, te prizadenejo odločitve, na katere nimaš vpliva

Ljubljančani so tako na prvem obračunu z izbranci Dejana Radonjića v tej sezoni vpisali svoj šesti poraz v regionalnem prvenstvu, račune z Beograjčani pa bo lahko četaJurice Golemca poravnala že prihajajoči konec tedna. "Čestitke fantom za dobro tekmo. Delali smo veliko neumnosti, a smo garali. Glede zaključka tekme nimam kaj dodati, gremo naprej," je za uradno spletno stran kluba po tesnem porazu v Beogradu dejal trener Ljubljančanov Golemac.Kendrick Perry je bil znova najuspešnejši strelec zmajskega moštva. Ameriški dirigent igre je zbral 19 točk. Po 14 točk in pet podaj sta zabeležila Luka Rupnik ter kapetanJaka Blažič. Jarrod Jones jih je dosegel 10, Mikael Hopkins pa je vknjižil osem točk ob osmih skokih.Rion Brown je tekmo zaključil s šestimi točkami in devetimi skoki."Ne morem oporekati našemu pristopu k tekmi. Menim, da smo pokazali veliko srce. Imeli smo nekaj padcev, a smo prikazali borbeno predstavo na zahtevnem gostovanju. V zaključku tekme nas je doletela še sporna sodniška odločitev, tudi sami pa smo naredili nekaj napak. Ko pustiš srce na igrišču in ne uspeš zmagati, te prizadenejo odločitve, na katere nimaš vpliva. Imeti moramo kratkoročen spomin in se za poraz oddolžiti na nedeljskem srečanju,"je dodal branilec zmajevKendrick Perry.