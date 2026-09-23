Prepričljiva zmaga Perspektive Ilirije nad novinci iz Nove Gorice

Košarkarji Perspektive Ilirije so uspešno vstopili v novo sezono lige OTP banka. V Tivoliju so premagali novinca v elitni slovenski druščini iz Nove Gorice s 86:59. Po relativno izenačenem prvem polčasu so Ljubljančani v nadaljevanju hitro upravičili vlogo favorita. Do 25. minute so si nabrali prednost 57:38, ki so jo do konca tekme zlahka zadržali.

Trenerja, domači Gašper Okorn in gostujoči Jan Močnik, sta priložnost ponudila vsem razpoložljivim igralcem. Pri Iliriji, ki se je izkazala s 53-odstotnim metom za tri točke, a imela tudi 19 izgubljenih žog, sta največ košev zbrala Vit Hrabar (13 točk, trojke 2:3) in Stefan Todorović (12 točk, pet podaj).