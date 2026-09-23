Prepričljiva zmaga Perspektive Ilirije nad novinci iz Nove Gorice

Košarkarji Perspektive Ilirije so uspešno vstopili v novo sezono lige OTP banka. V Tivoliju so premagali novinca v elitni slovenski druščini iz Nove Gorice s 86:59. Po relativno izenačenem prvem polčasu so Ljubljančani v nadaljevanju hitro upravičili vlogo favorita. Do 25. minute so si nabrali prednost 57:38, ki so jo do konca tekme zlahka zadržali.
Trenerja, domači Gašper Okorn in gostujoči Jan Močnik, sta priložnost ponudila vsem razpoložljivim igralcem. Pri Iliriji, ki se je izkazala s 53-odstotnim metom za tri točke, a imela tudi 19 izgubljenih žog, sta največ košev zbrala Vit Hrabar (13 točk, trojke 2:3) in Stefan Todorović (12 točk, pet podaj).
Na drugi strani sta pri Gorici mejo desetih točk presegla le dva igralca, Igor Struger, ki je imel 13 točk in osem skokov, ter Leon Jereb (11 točk, trojke 3:8). Uvodni krog državnega prvenstva se je začel z zmago Krke nad Šentjurjem, končal pa se bo v soboto, ko so na sporedu še dvoboji Kansai Helios - Hopsi Polzela, Laško - ECE Triglav Kranj in Rogaška - GGD Šenčur.
V drugem krogu bo Perspektiva Ilirija gostovala v Kranju, Gorica pa se bo prvič domačim gledalcem v ligi OTP predstavila proti Kansai Heliosu.
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