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Prepričljiva zmaga Perspektive Ilirije nad novinci iz Nove Gorice

Ljubljana, 23. 09. 2026 20.57 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Perspektiva Ilirija

V Ljubljani je Perspektiva Ilirija v prvem krogu gostila novega prvoligaša iz Nove Gorice. V prvem polčasu so bili košarkarji Gorice enakovreden nasprotnik, v nadaljevanju srečanja pa so domači košarkarji prišli do prepričljive zmage.

Košarkarji Perspektive Ilirije so uspešno vstopili v novo sezono lige OTP banka. V Tivoliju so premagali novinca v elitni slovenski druščini iz Nove Gorice s 86:59. Po relativno izenačenem prvem polčasu so Ljubljančani v nadaljevanju hitro upravičili vlogo favorita. Do 25. minute so si nabrali prednost 57:38, ki so jo do konca tekme zlahka zadržali.

Trenerja, domači Gašper Okorn in gostujoči Jan Močnik, sta priložnost ponudila vsem razpoložljivim igralcem. Pri Iliriji, ki se je izkazala s 53-odstotnim metom za tri točke, a imela tudi 19 izgubljenih žog, sta največ košev zbrala Vit Hrabar (13 točk, trojke 2:3) in Stefan Todorović (12 točk, pet podaj).

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Na drugi strani sta pri Gorici mejo desetih točk presegla le dva igralca, Igor Struger, ki je imel 13 točk in osem skokov, ter Leon Jereb (11 točk, trojke 3:8). Uvodni krog državnega prvenstva se je začel z zmago Krke nad Šentjurjem, končal pa se bo v soboto, ko so na sporedu še dvoboji Kansai Helios - Hopsi Polzela, Laško - ECE Triglav Kranj in Rogaška - GGD Šenčur.

V drugem krogu bo Perspektiva Ilirija gostovala v Kranju, Gorica pa se bo prvič domačim gledalcem v ligi OTP predstavila proti Kansai Heliosu.

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