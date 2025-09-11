Peščica navijačev pozdravila Dončića in druščino v domovini

Slovenska košarkarska izbrana vrsta, ki je vse do zadnjih minut v boju za polfinale evropskega prvenstva pošteno namučila favorizirano Nemčijo, se je že vrnila v domovino. Peščica najzvestejših privržencev in družinskih članov je na ljubljansko letališče Jožeta Pučnika prišla pozdraviti kapetana Luko Dončića in druščino, ki so v Katovicah in Rigi pustili odličen vtis.

Le malo je (z)manjkalo pa bi slovenska reprezentanca zopet šokirala košarkarsko Evropo in se s prevetreno zasedbo precej nepričakovano glede na izhodiščni položaj pred začetkom letošnjega Eurobasketa uvrstila med štiri najboljša moštva na omenjenem tekmovanju.

Za medalje se bodo v Rigi potegovale Grčija, Turčija, Finska in Nemčija. Slednja je šele v dramatičnem zaključku četrtfinalnega obračuna uspela streti slovenski odpor, Luka Dončić s soigralci pa je medtem že prispel v domovino in podpisal nekaj avtogramov najzvestejšim privržencem naše izbrane vrste.

Zdaj bodo fantje brez pravega odmora začeli novo klubsko sezono, že novembra pa izbrance selektorja Aleksandra Sekulića čaka začetek kvalifikacij za naslednje svetovno prvenstvo, ki bo na sporedu čez dve leti.