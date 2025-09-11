Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGP KošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Košarka

Peščica navijačev pozdravila Dončića in druščino v domovini

Ljubljana, 11. 09. 2025 20.48 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.V.
Komentarji
4

Slovenska košarkarska izbrana vrsta, ki je vse do zadnjih minut v boju za polfinale evropskega prvenstva pošteno namučila favorizirano Nemčijo, se je že vrnila v domovino. Peščica najzvestejših privržencev in družinskih članov je na ljubljansko letališče Jožeta Pučnika prišla pozdraviti kapetana Luko Dončića in druščino, ki so v Katovicah in Rigi pustili odličen vtis.

Le malo je (z)manjkalo pa bi slovenska reprezentanca zopet šokirala košarkarsko Evropo in se s prevetreno zasedbo precej nepričakovano glede na izhodiščni položaj pred začetkom letošnjega Eurobasketa uvrstila med štiri najboljša moštva na omenjenem tekmovanju.

Za medalje se bodo v Rigi potegovale Grčija, Turčija, Finska in Nemčija. Slednja je šele v dramatičnem zaključku četrtfinalnega obračuna uspela streti slovenski odpor, Luka Dončić s soigralci pa je medtem že prispel v domovino in podpisal nekaj avtogramov najzvestejšim privržencem naše izbrane vrste.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zdaj bodo fantje brez pravega odmora začeli novo klubsko sezono, že novembra pa izbrance selektorja Aleksandra Sekulića čaka začetek kvalifikacij za naslednje svetovno prvenstvo, ki bo na sporedu čez dve leti. 

košarka slovenska reprezentanca vrnitev navijači luka dončić evropsko prvenstvo
Naslednji članek

Luka, fantje, oprostite, zaslužite si več

  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Volja
11. 09. 2025 21.16
+10
Dobrodošli nazaj.
ODGOVORI
10 0
Semek
11. 09. 2025 21.16
+12
vcasih je blo navijacev ogromno... sramota
ODGOVORI
12 0
galeon
11. 09. 2025 21.12
-7
Samo otroke lahko še napumpajo za tako neumnost. Oče tega z zastavo pa bi ga saj naučil, kako se pravilno izobesi zastavo.
ODGOVORI
0 7
Sir Oliver
11. 09. 2025 21.40
+2
Tebe nikoli noben ne bo pričakal.
ODGOVORI
2 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256