Pešić: 70 milijonov evrov? Ljudje božji, Mirotić je sam želel priti v Barcelono

Brandon Davies , Cory Higgins , Alex Abrines in Nikola Mirotić ... Velika četverica, ki je v dozdajšnjem delu prestopnega roka okrepila vrste košarkarjev Barcelone, ki ji bo tudi v novi sezoni s trenerske klopi poveljeval nihče drug kot prekaljeni srbski strokovnjak Svetislav Pešić . Priljubljeni "Kari" je v nedavnem intervjuju za domače medije med drugim spregovoril o motivu, ki ga pri skoraj 70 letih življenja vleče naprej v nove izzive, ter tudi o najodmevnejši evropski okrepitvi letošnjega poletja, nekdanjemu članu velikega rivala Reala, Nikoli Mirotiću, za katerega Blaugrana niti v sanjah ni odštela vrtoglavih 70 milijonov evrov, kot so v minulih tednih poročali nekateri evropski mediji. "V prvi vrsti je to velika laž, manipulacija s strani nekaterih, ki jim stanje v evropski klubski košarki očitno ni najbolj znano," je za tamkajšnji Meridian TV uvodoma dejal Pešić in v nadaljevanju odkril prave razloge za prihod odličnega centra v osrčje Katalonije.

Bolela ga je glava

"Ko so mi prijatelji povedali za poročanje medijev o domnevnih cifrah, ki naj bi se vrtele okrog Mirotićevega prestopa v Barcelono, me je začela boleti glava. Kakšnih 70 milijonov evrov za tri leta ... Ljudje božji, edina resnica je ta, da je Nikola sam želel priti k nam, zato sem še toliko bolj vesel, da bo del našega moštva v naslednjih nekaj sezonah. Če bi mi nekdo še pred dvema mesecema dejal, da bo tako kakovosten košarkar okrepil naše vrste, bi ga vprašal, ali je z njegovim zdravjem vse v redu," je priznal nekdanji selektor reprezentance ZR Jugoslavije, s katero je pred 17 leti šokiral svet in na svetovnem prvenstvu v Indianapolisu premagal dotlej nepremagano ameriško izbrano vrsto ter kasneje po zmagi v finalu proti Argentini osvojil zlato medaljo.



"Sicer pa pozabljate, da smo s prihodom Alexa Abrinesa prav tako veliko pridobili v primerjavi z minulo sezono. Naša glavna želja je bila zadržati jedro moštva iz zadnjih sezon, saj je Barcelona klub, ki skrbi za kontinuiteto dela na vseh ravneh. Le z jasno vizijo, kontinuiteto dela in košarkarji, ki so z mislimi povsem pri stvari ter z določenimi kakovostnimi okrepitvami, lahko v naslednjih letih znova konkuriramo za osvojitev naslova evropskega klubskega prvaka," je Pešić zaupal eno od glavnih klubskih usmeritev v prihajajoči sezoni. "V prvi vrsti pa je potrebno imeti tudi malce sreče, saj trenerji veliko pozornosti namenjamo tudi značaju košarkarjev. Predvsem tistih novih, ki naj bi dodali še nekaj več obstoječi igralski zasedbi. Osebno sem zelo vesel, da smo podaljšali sodelovanje s Thomasom Huertelom, Victorjem Claverjem kot tudi z Adamom Hango, ki so že nekaj sezon z nami. To so prave osebnosti, odlični karakterji, ki predstavljajo okostje moštva tudi za naprej," se Pešić že veseli prihodnjih izzivov na klopi katalonskega ponosa.