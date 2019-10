Pešić odgovarja Durantu: Letos še ne, morda pa prihodnjo sezono

Za Mundo Deportivo je Svetislav Pešić pokomentiral nedavno izjavo Kevina Duranta, ki se pred koncem kariere želi preizkusiti tudi na stari celini. 70-letni Srb pravi, da ga to ne preseneča, saj je Durant z ameriško reprezentanco v preteklosti že spoznal, kakšno je košarkarsko stanje v Evropi. "Leta 2010 se je z ekipo ZDA mudil na svetovnem prvenstvu v Turčiji. Mislim, da je tam spoznal, kako kvalitetna košarka se igra v Evropi, zato me njegova želja ne preseneča. To je dober znak. Še deset let nazaj se je zdelo, da ameriški igralci ne vedo, da košarka obstaja tudi v drugih delih sveta, a sedaj je drugače. To je globalen šport, ki iz leta v leto pridobiva na priljubljenosti in tudi na kvaliteti," je dejal Pešić.

Če pa bi si Durant že letos želel okrepiti Barcelono, to po besedah njenega trenerja ne bi prišlo v poštev: "V tej sezoni je naša ekipa kompletna. Morda pa se prostor zanj pojavi prihodnje leto."

Durantu se pogodba z Brooklyn Netsi izteče v poletju 2023, ko bo star 34 let, šele takrat pa bo njegova morebitna selitev v Evropo postalo bolj verjetna. So pa najkoristnejšega igralca lige NBA iz sezone 2013/2014 pri Barceloni že pozdravili na družbenih omrežjih, kjer so objavilo sliko dresa, ki ga krasi prav Kevinov priimek.