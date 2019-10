Pešić ostro nad Nachbarja: Ta tip ni normalen

Nekdanji izvrstni slovenski košarkar Boštjan Nachbarje na funkciji predsednika sindikata košarkarjev Evrolige, kjer so že razpravljali o tem, da se začetek priprav pred novo sezono zamakne - začele naj bi se najhitreje 24. avgusta, s čimer bi košarkarji po dolgih sezonah imeli več časa za dopuste. S tem predlogom pa se ne strinja srbski strokovnjak Svetislav Pešić, ki je prepričan, da bo to povzročilo še več poškodb. "Imamo precej poškodb, toda tudi drugi jih imajo. Pred sezono je potekalo še svetovno prvenstvo in praktično vsi, ki so tam igrali, so poškodovani. Poškodb jim nisem povzročil jaz, temveč prvenstvo, saj so tam samo igrali, ne pa trenirali. In zdaj Nachbar želi priprave začeti 24. avgusta. Ta fant ni normalen. Smo v Evropi in ne v ligi NBA. Po navadi iz lige NBA vzamemo slabe stvari, ne pa tistih, ki bi nam lahko koristile," je bil oster legendarni strateg Svetislav Pešić.

Šel je še dlje. "Ne razumem, zakaj nas ELPA (sindikat igralcev Evrolige) ne vpraša, saj smo mi tisti, ki vemo. Ko jaz česa ne vem, vprašam. Mislijo, da košarka sestoji iz podpisovanja igralcev in zmag, toda te košarkarje je treba pripraviti, morajo trenirati … Če ne treniraš, je več poškodb in to ni dobro za evropsko košarko," je dodal Pešić.

Evroliga odprla disciplinski postopek zoper Pešića

Na ostre Pešićeve besede so se že odzvali pri Evroligi in sporočili, da so zoper trenerja katalonskega ponosa odprli disciplinski postopek: "Evroliga ne bo tolerirala nikakršnega pomanjkanja spoštovanja v povezavi s posamezniki in organizacijami, naj bo razlog kakršen koli. Te besede so očitno presegle mejo spoštljivega Evrolige," so bili jasni v odzivu. Nato pa dodali, da ne gre za osebno odločitev Nachbarja temveč, da so takšne stvari usklajene s klubi in vodstvom Evrolige, ki to novost podpira.