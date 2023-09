Pešić: Partizan in Crvena zvezda bi morala igrati v domači srbski ligi

"V roku leta, dveh bosta tako Partizan kot Crvena zvezda prejela posebno povabilo za igranje v najelitnejšem košarkarskem klubskem tekmovanju. Zatem pa bosta postala še solastnika Evrolige po vzoru ostalih nastopajočih klubov v omenjenem tekmovanju. To vam trdim s 100-odstotno odgovornostjo. In kaj bo potem? Srbski klubi ne potrebujejo lige ABA, ta naj ostane takšna, kot je, toda naši klubi se morajo vrniti tja, kamor spadajo," je v pogovoru z domačimi mediji uvodoma dejal selektor srbske košarkarske izbrane vrste in nadaljeval:

"Pomembno je imeti močno domačo poklicno ligo in to takoj, že po koncu tega olimpijskega ciklusa. V trenutku, ko bosta Crvena zvezda in Partizan dobila zagotovilo, da bosta vsako naslednjo sezono igrala Evroligo po vzoru litovskih klubov, se morata vrniti v domačo ligo," je Svetislav Pešić potegnil vzporednico z litovskim primerom.