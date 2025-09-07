Pešić po senzaciji stoletja: Nismo podcenjevali Fincev

Zmaga Finske v osmini finala nad Srbijo je ena največjih senzacij v zgodovini košarkarskih evropskih prvenstev. Mednarodna zveza Fiba ga je označila za presenečenje stoletja, srbski selektor Svetislav Pešić pa je na novinarski konferenci najprej izpostavil, da njegovi varovanci niso podcenjevali košarkarjev Finske.

"Dobro smo vedeli, kako močna je Finska. Nanjo smo se temeljito pripravili, predvsem smo se bali njega napadalnega skoka, ki nas je na koncu tudi pokopal. V napadu je imela Finska kar 20 skokov. Moji igralci nikakor niso podcenjevali tekmeca," je dejal Svetisav Pešić. "Tako fizično močni in srčni ekipi se moraš zoperstaviti z agresivnostjo. Tega pa mi danes nismo bili sposobni. Fizično že vse poletje nismo na najvišji ravni, zadnje dni je bilo tudi nekaj prehladov v ekipi, zato je Finska zasluženo zmagala," je dodal 76-letni srbski selektor, ki je drugo zaporedno evropsko prvenstvo končal predčasno.

Obračun Srbija - Finska v osmini finala. FOTO: AP icon-expand

V Nemčiji 2022 je Srbija izpadla prav tako v osmini finala proti Italiji. Nato je na SP 2023 igrala v finalu, na OI 2024 pa je osvojila bronasto medaljo. Na prvenstvo v Latvijo je prišla kot glavni kandidat za zlato, ki ga je nazadnje na velikih tekmovanjih osvojila 2002, tedaj še kot Srbija in Črna gora na SP v Indianapolisu.

Trener Finske Touvi Lassi je po tekmi žarel od ponosa. Povedal je, da se je Finska zavedala, kako močna je v napadalnem skoku, zato taktike za Srbijo ni spreminjal. "V skupinskem delu smo trenirali na velikih reprezentancah, kot sta Nemčija in Litva. Vedeli smo, kje je naša moč in vztrajali smo pri načrtu."

Srbi so bili prvi favoriti za zlato na Eurobasketu, Nikola Jokić pa bi po napovedih stavnicah moral pobrati nagrado MVP. FOTO: Profimedia icon-expand

Finska je bila že na zadnjem prvenstvu v Berlinu blizu velikega presenečenja, vendar je v četrtfinalu proti Španiji zapravila 15 točk naskoka. "Takšne tekme potrebuješ, da si nabereš izkušnje in da lahko nekoč premagaš tako veliko reprezentanco kot Srbijo. Tedaj smo se veliko naučili, nato smo igrali še dve veliki tekmovanji, hkrati pa se je malce spremenil naš igralski kader."

Osemintridesetletni Lassi je izpostavil Miika Muurinena, 18 let starega igralca z 210 centimetri, ki je proti Srbiji v zadnji četrtini zadel celo dve trojki, sicer pa na Eurobasketu navdušuje z atletskimi in silovitimi zabijanji. "Fant je z nami pred prvenstvom opravil le pet treningov, hodi še v srednjo šolo, a brez dvoma lahko rečem, da je to bodoča zvezda košarke. Ima izjemne sposobnosti, hkrati pa je zelo samozavesten. Njega ne moreš uokviriti, saj mora biti samosvoj in to podpiram."

