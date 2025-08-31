Pešić ponorel na novinarja: Ne sprašuj me ničesar več do konca prvenstva

Srbija je premagala Latvijo in vpisala tretjo zaporedno zmago na EuroBasketu, s čimer si je že zagotovila mesto v zaključni fazi turnirja v Rigi. Selektor srbske reprezentance je po tretji zmagi komentiral dogajanje na igrišču, a se je ob enem vprašanju razjezil in ostro reagiral.

Reprezentanca Srbije si je že dve tekmi pred koncem skupinskega dela EuroBasketa zagotovila preboj naprej, potem ko je premagala gostiteljico Latvijo s 84:80. Ob odsotnosti poškodovanega Bogdana Bogdanovića je blestel Nikola Jokić, ki je v dvoboju proti Kristapsu Porzingisu dosegel kar 39 točk ob 10 skokih in štirih asistencah. Porzingis je tekmo končal s 14 točkami.

Nikola Jokić in Kristaps Porzingis

Latvija je tri minute pred koncem zaostajala za 11 točk, v zadnjo minuto pa vstopila le z dvema točkama minusa. Napeta končnica je prinesla tudi nemalo vroče krvi na igrišču, kar se je preneslo še na novinarsko konferenco. Pred medije sta stopila selektor Svetislav Pešić in reprezentant Ognjen Dobrić, ki se je proti koncu tekme besedno sporekel z latvijskim selektorjem.

"Najprej čestitke mojim igralcem za to pomembno zmago. Ne več, ne manj. Kot vedno je bila tekma takšna, kot smo pričakovali težka, izenačena. Od sredine prve četrtine smo bili v prednosti in če analizirate rezultat, je bilo vse pod našim nadzorom. Težka tekma, obe ekipi sta igrali odlično košarko s koncentracijo na visoki ravni, še posebej če pogledate proste mete: Srbija 18/18, Latvija 22/23. Seveda je to samo ena tekma, ne pa zadnja na turnirju. Moramo se osredotočiti na naslednjo. Iskreno, najboljše bi bilo, če bi se tukaj končalo, ampak moramo igrati naprej naslednjo tekmo, in potem spet naslednjo ... Najpomembneje je, da obvladujemo svoje zdravje in preverimo stanje pri Bogdanu (Bogdanoviću). S takšnim pristopom, obrambo in koncentracijo lahko nadziramo svojo usodo," je po tekmi povedal srbski selektor Pešić.

Nato je eden izmed zbranih novinarjev poskusil vprašati Dobrića, ali si je po tekmi izmenjal kakšne ostre besede z latvijskim trenerjem, njegovim nekdanjim trenerjem pri Virtusu iz Bologne, Luco Banchijem. Član Crvene zvezde je namig hitro zavrnil: "Imava odličen odnos. Nič ni bilo med nama, vse je v redu."

Takrat pa je posegel Pešić. Jasno je bilo, da mu vprašanje ni bilo všeč, še posebej, ker je bilo prvo na novinarski konferenci po njegovih in Dobrićevih uvodnih izjavah. "Kakšna so to vprašanja? Pogovarjajmo se o košarki. Nič se ni zgodilo, tekma se je končala, vsi so navdušeni. Kaj želite zdaj? Ne želim slišati takih vprašanj ne bi jih smeli več postavljati. Kaj se dogaja? Govorimo o košarki, zmagali smo, pa nimate nobenega drugega vprašanja? Ne sprašujte me ničesar do konca EuroBasketa," je odločno dejal Pešić.

Svetislav Pešić