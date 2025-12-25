Naslovnica
Košarka

Pešić se je po desetih letih vrnil na klop Bayerna

München, 25. 12. 2025 06.39

Avtor:
M.J.
Svetislav Pešić

V svetu košarke se je (bo) med prazniki zgodil odmeven prestop. Košarkarje münchenskega Bayerna bo do konca sezone vodil Svetislav Pešić, ki je v preteklosti že vodil bavarski klub. Izkušeni srbski strokovnjak bo na nemški klopi zamenjal Gordona Herberta, ki so se mu v klubu po seriji porazov zahvalili za sodelovanje.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Vesel sem, da v klubu menijo, da lahko pomagam tudi v takšnem položaju," je za srbski Blisc dejal Svetislav Pešić. Čaka ga težak začetek službe, saj bo Bayern v torek v Evroligi gostil vodilno zasedbo Hapoel Tel Aviv. Bayern je trenutno na predzadnjem, 19. mestu letvice.

Preberi še Slovitega Obradovića je nasledil španski trener

76-letni srbski strateg se tako vrača v znano okolje. Nekdanji srbski selektor - zadnje obdobje na klopi Srbije je končal septembra letos - je med številnimi klubi, ki jih je vodil v bogati karieri, treniral tudi bavarskega velikana med letoma 2012 in 2016 ter z njim osvojil en naslov nemškega prvaka.

Svetislav Pešić
Svetislav Pešić
FOTO: AP

Münchenčani so v soboto končali sodelovanje s Kanadčanom Gordonom Herbertom. Ta je Nemčijo poleti 2023 popeljal do naslova svetovnih prvakov, po lanskih OI v Parizu pa je selektorsko mesto zamenjal za trenersko klop pri Bayernu.

košarka pešić bayern

Vrača se Dončić. Bodo Lakersi po dolgem času celo kompletni?

'Ilirija je pokazala veliko borbenosti', Cedevita Olimpija boljša za šest točk

Spijuniro Golubiro
25. 12. 2025 08.07
Ni lepo kazati prstke.
