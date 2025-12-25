Pešić se je po desetih letih vrnil na klop Bayerna

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

"Vesel sem, da v klubu menijo, da lahko pomagam tudi v takšnem položaju," je za srbski Blisc dejal Svetislav Pešić. Čaka ga težak začetek službe, saj bo Bayern v torek v Evroligi gostil vodilno zasedbo Hapoel Tel Aviv. Bayern je trenutno na predzadnjem, 19. mestu letvice.

76-letni srbski strateg se tako vrača v znano okolje. Nekdanji srbski selektor - zadnje obdobje na klopi Srbije je končal septembra letos - je med številnimi klubi, ki jih je vodil v bogati karieri, treniral tudi bavarskega velikana med letoma 2012 in 2016 ter z njim osvojil en naslov nemškega prvaka.

Svetislav Pešić FOTO: AP