Pešić se je po desetih letih vrnil na klop Bayerna

"Vesel sem, da v klubu menijo, da lahko pomagam tudi v takšnem položaju," je za srbski Blisc dejal Svetislav Pešić. Čaka ga težak začetek službe, saj bo Bayern v torek v Evroligi gostil vodilno zasedbo Hapoel Tel Aviv. Bayern je trenutno na predzadnjem, 19. mestu letvice.
76-letni srbski strateg se tako vrača v znano okolje. Nekdanji srbski selektor - zadnje obdobje na klopi Srbije je končal septembra letos - je med številnimi klubi, ki jih je vodil v bogati karieri, treniral tudi bavarskega velikana med letoma 2012 in 2016 ter z njim osvojil en naslov nemškega prvaka.
Münchenčani so v soboto končali sodelovanje s Kanadčanom Gordonom Herbertom. Ta je Nemčijo poleti 2023 popeljal do naslova svetovnih prvakov, po lanskih OI v Parizu pa je selektorsko mesto zamenjal za trenersko klop pri Bayernu.
