Pešić zavida Slovencem: Kot, da so odraščali in živijo na isti ulici

Svetislav Pešić je po porazu Srbije pohvalil vzdušje v slovenski reprezentanci. "Ta ekipa (slovenska) mi nekoč deluje, kot ekipa iz iste ulice. Vsi iz iste ulice pridejo skupaj na trening, kosilo in tekmo," je z nasmehom na obrazu opisal prizore, ki jih ne na parketu in slovenski klopi lahko spremljal med tekmo, ki je bila odločena šele po podaljšku.

Slovenski selektor Aleksander Sekulić njegovi oceni ni oporekal. "Res je, da sta se nam Luka (Dončić, Mike (Tobey) in Goran (Dragić) pridružili malo pozneje in tukaj malo zaostajamo. Kljub temu pa smo vse nadomestili z veliko mero borbenosti, požrtvovalnosti in kolektivno igro v obrambi," je igro svojih varovancev opisal na tekmi opisal Sekulić. "To je nekaj kar krasi našo reprezentanco. Že lani in ne samo lani, tudi na Eurobasketu leta 2017, so te stvari krasile našo reprezentanco. Potem je to nam že skoraj samoumevno. Fantje so res veliki prijatelji izven igrišča in to se odraža tudi na igrišču. Ni sebičnosti. Vsak se zaveda svoje vloge in kakovosti. Podredili so se Luki, ki po mojem mnenju v tem trenutku velja za najboljšega igralca na svetu. Ko vse deluje, je vse lažje," je vzdušje v ekipi opisal trener, ki je Slovenijo na lanskih olimpijskih igrah popeljal do četrtega mesta.