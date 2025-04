Pester zadnji dan rednega dela: kaj v končnici čaka Lakerse in Dončića?

V nedeljo se bo v najmočnejši košarkarski ligi na svetu NBA odigralo še zadnjih 15 tekem rednega dela tega tekmovanja. Los Angeles Lakers se bodo pomerili s Portlandom, tekma pa ne more več veliko spremeniti. Jezerniki so si že zagotovili tretje mesto na zahodu in prednost domačega igrišča v končnici. Je pa še odprto, kdo bo njihov nasprotnik v prvem krogu. Jezernike čaka nasprotnik, ki bo zasedel šesto mesto na lestvici zahodne konference, za zdaj pa so možnosti kar tri. Bodo to Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves ali morda Denver Nuggets?

Luka Dončić blesti vdresu Jezernikov FOTO: Profimeda icon-expand

Vseh 15 tekem, ki se bodo odigrale v nedeljo, bo na sporedu istočasno, zagotovo pa bo še posebej pestro na zahodu. Pod drobnogledom so ekipe od 4. do 8. mesta, ki so na lestvici skoraj izenačene, kar pomeni, da se štrene še kako lahko pomeša. Ekipe od 1. do 6. mesta na lestvici se v končnico uvrstijo neposredno, od 7. do 10. pa si skušajo svoj prostor zagotoviti skozi tako imenovane dodatne kvalifikacije, ki bodo potekale prihodnji teden. Vse tiste, ki so si svoje mesto že zagotovile, pa čaka teden dni zasluženega počitka. Med njimi je tudi Luka Dončić, ki je povedal, da se nekaj prostega časa zelo veseli.

Slovenec je brez oklevanja tudi poudaril, da njega in ekipo zanima zgolj naslov prvaka. V svojem prvem velikem finalu je igral ravno v lanski sezoni, ko so se Dallas Mavericks merili z Bostonom (1:4), ki pa se je zdel pretežak nasprotnik. Tokrat prestižno lovoriko napada v zlato-vijoličnem dresu, na katerega se je že izredno dobro privadil. Njegova forma se iz tekme v tekmo stopnjuje, tako je bilo tudi na zadnji proti Houstonu, ko je nasprotnikom nasul kar 39 točk. Pred tem je bil neusmiljen do svojega nekdanjega moštva, ko je na nekdaj domačem parketu v Dallasu vpisal 45 točk. Kemija v ekipi je dobra, Dončić pa priznava, da je vse steklo povsem naravno in brez posebnih naporov.

Končnica lige NBA se bo začela 19. aprila. Aktualni prvaki Boston Celtics, ki so na drugem mestu vzhodne konference, tudi letos kotirajo zelo visoko. Pred njimi je po napovedih le Shai Gilgeous-Alexander in njegova Oklahoma City Thunder, ki so tudi prvi na lestvici rednega dela. Njihov prvi zvezdnik sicer drvi proti nazivu najkoristnejšega košarkarja lige, čeprav se prenekateri strinjajo, da bi ta naslov moral znova v roke srbskega zvezdnika Nikole Jokića. Napeto bo torej čisto do zadnje minute rednega dela, preživete na košarkarskih igriščih. Potem pa se tisti pravi boj šele začne.