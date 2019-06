Pestro na tržnici: Russell k Lakersom, Irving k Netsom, Mirotić v Barcelono?

'Bomba' poletja: Mirotić, produkt Realove šole, v Barcelono? Katalonski dnevnik Sportse je medtem razpisal o tem, da je tik pred prestopom v Barcelono črnogorski zvezdnik Nikola Mirotić . "Blaugrana" se, potem ko je spet ostala brez uvrstitve na zaključni turnir Evrolige (boljši od nje je bil v četrtfinalu kasnejši finalist Anadolu Efes) in državnega naslova, ekipa izkušenega srbskega strokovnjaka Svetislava Pešića je sicer osvojila španski pokal, odločno krepi in se je že dogovorila z Brandonom Daviesom in Coryjem Higginsom .

Če bi Irving res pristal pri Netsih, potem bi to najverjetneje pomenilo slovo D'Angela Russella . Med snubci se je takoj pojavilo ime Los Angeles Lakersov , ki naj bi že vzpostavili stik s košarkarjevim agentom ter se dogovorili za sestanek. Zanimanje naj bi bilo obojestransko, saj imajo Jezerniki tudi po prihodu Anthonyja Davisa še dovolj manevrskega prostora za prihod enega zvezdnika, 23-letnik iz Kentuckyja bi se na nek način tudi vrnil "domov", saj je zlato-vijoličasti dres v svojih prvih sezonah v ligi nosil med letoma 2015 in 2017.

A prihod Mirotića bi dvignil daleč največ prahu, glede na to, da gre za "šolarčka" madridskega Reala, velikega tekmeca Barce, "kraljevi klub" tudi nima več pravice do izenačevanja ponudbe, ta dogovor se je iztekel leta 2017. Sportje poročal, da pogajanja že potekajo in da je zvezdnik Milwaukee Bucksov "zelo optimističen" glede možnosti igranja v Barceloni. Ekipa Utah Jazz naj bi sicer ponujala 45 milijonov dolarjev (39,5 milijona evrov) košarkarju, ki je sezono začel kot član New Orleans Pelicansov, končal pa v vrstah najboljše ekipe rednega dela. Španski Črnogorec je v minulem letu zaslužil slabih 11 milijonov evrov in bo s 1. julijem prost igralec, ki lahko podpiše novo pogodbo z Bucksi ali katero koli drugo severnoameriško ali evropsko ekipo.

Po nekaterih informacijah Barca Mirotiću ponuja 70 milijonov evrov (bruto) za šest let. Mirotić se je skozi Realovo klubsko šolo prebil med člane, ki jih je zapustil leta 2014 v precej napetih okoliščinah. "Kraljevi klub" je razočaral na zaključnem turnirju v Milanu, Mirotić pa ni najbolj blestel, močno naj bi se sprl tudi s trenerjem Pablom Lasom. "Niko" je v NBA oblekel drese treh moštev, poleg Pelicansov in Bucksov je igral še za slovite Chicago Bullse, kamor je leta 2011 prišel prek Houston Rocketsov in Minnesota Timberwolvesov. V minuli sezoni je dosegal 15,2 točke in 7,4 skoka na tekmo.