Pet let pozneje: Slovenci v polnih Stožicah pričakujejo Srbe

"Na začetku priprav je bil poudarek razumljivo na telesni pripravi, v zadnjem tednu pa smo veliko delali tudi že na taktiki. Tako počasi prihajamo v pravi ritem tekem, ki ga bomo potrebovali na samem prvenstvu. Pred nami je nov resen test proti močni reprezentanci Srbije, ki je eden izmed favoritov na Eurobasketu. Verjamem, da bo tudi za gledalce to zelo atraktivna tekma z veliko zvenečimi imeni. Računam, da bomo prikazali dobro predstavo in dobili lepo iztočnico pred kvalifikacijami ter evropskim prvenstvom," je pred sredino tekmo dejal Jaka Blažič .

Ta teden je za košarkarje že četrti pripravljalni pred avgustovskima kvalifikacijskima tekmama za SP in septembrskim Eurobasketom. Slovence čakata še dve domači pripravljalni tekmi proti Srbiji in Hrvaški v sredo in soboto, to pa bosta obenem zadnja testa izbrancev Aleksandra Sekulića .

Vstopnice so razprodane, zato so zaradi pričakovane gneče v Stožicah in okolici pri Košarkarski zvezi Slovenije izdali tudi nekaj opozoril oz. nasvetov vsem, ki se bodo tekme udeležili. Tekma se bo začela ob 20.15, vhodi v dvorano bodo odprti od 18.15. Obiskovalce pri KZS pozivajo, naj se na tekmo odpravijo z javnim prevozom, iz podjetja LPP pa so sporočili, da bo pred in po tekmi veljal poseben prometni režim v okolici dvorane, na voljo pa bo tudi začasna povezovalna avtobusna linija med bližnjimi parkirišči in dvorano.

Tik pred začetkom EP pa bodo reprezentance odigrale tudi uvodni tekmi drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo leta 2023. Slovenija se bo 25. avgusta v Celju ob 20.30 pomerila z Estonijo ter 28. avgusta ob 15. uri gostovala pri Nemčiji v Münchnu.