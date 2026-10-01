'Pet zadetih metov s polovice v zadnjih sekundah. Pravkar zadel še enega. Sovražim ga'

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Ko je Austin Reaves na novinarski konferenci odgovarjal na vprašanje o sodelovanju z novincem Walkerjem Kesslerjem, je nenadoma obstal sredi stavka. Razlog? Šov Luka Dončića na drugem koncu dvorane. "Luka je zadel pet ..." je s sočno kletvico začel Reaves, nato pa se za trenutek ustavil. "Pet metov s polovice igrišča v zadnjih 30 sekundah. To je noro. In pravkar je zadel še enega. Sovražim ga."

Austin Reaves in Luka Dončić sta prijatelja tudi izven košarkarskega parketa. FOTO: AP

Novinarji so se ob tem obrnili proti igrišču in videli, kako je Dončić še enkrat zadel neposredno s polovice igrišča.

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Stari Luka je očitno nazaj

Za Dončića so zdravstvene težave očitno preteklost. Po poškodbi zadnje stegenske mišice, zaradi katere je izpustil končnico prejšnje sezone, je slovenski zvezdnik znova povsem nared. Lani je bil s povprečjem 33,5 točke na tekmo najboljši strelec lige NBA, marca pa je v povprečju dosegal kar 37,5 točke, ob osmih skokih in 7,4 asistence na srečanje.

Če sodimo po prizorih s treningov Lakersov, je že zdaj v odlični formi.

Prijateljstvo, ki navdušuje navijače

Dončić in Reaves sta v zadnjih mesecih postala eden najbolj povezanih dvojcev v ligi. Soigralca se pogosto zbadata, tekmujeta med seboj in si izmenjujeta šale, a med njima vlada veliko medsebojno spoštovanje. Zato je Reavesova spontana reakcija še toliko bolj zgovorna.

Američan, ki je poleti podpisal bogato štiriletno pogodbo z Lakersi, je eden ključnih igralcev moštva, Dončić pa naj bi vodstvu kluba jasno sporočil, da si ga želi obdržati kot soigralca.

Lakersi so zdaj Dončićeva ekipa

Po odhodu LeBrona Jamesa so se vse oči usmerile v slovenskega zvezdnika. Lakersi v novo sezono vstopajo z Dončićem kot nespornim vodjo moštva in enim glavnih kandidatov za najvišja mesta v Zahodni konferenci.

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Prejšnjo sezono je Dončić v glasovanju za najkoristnejšega igralca lige (MVP) končal na četrtem mestu, zdaj pa so pričakovanja še višja.

Austin Reaves ob prihodu v Slovenijo. FOTO: Luka Kotnik

Če je sredin trening kakršenkoli pokazatelj njegove pripravljenosti, se navijačem Lakersov obeta sezona, polna spektakularnih potez.