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'Pet zadetih metov s polovice v zadnjih sekundah. Pravkar zadel še enega. Sovražim ga'

Washington, 01. 10. 2026 12.50 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
M.J.
Austin Reaves in Luka Dončić

Luka Dončić je na treningu Los Angeles Lakersov znova poskrbel za trenutek, o katerem govori celotna ekipa. Tokrat ni navdušil na tekmi, temveč med sproščenim metanjem po treningu. Ne prvič in gotovo ne zadnjič. In stekli so komentarji in špekulacije strokovnjakov onstran velike luže. "Zdi se, da bo to njegova sezona. Zdi se, da je pripravljen konkretno napasti laskavi naziv najkoristnejšega posameznika lige NBA."

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Ko je Austin Reaves na novinarski konferenci odgovarjal na vprašanje o sodelovanju z novincem Walkerjem Kesslerjem, je nenadoma obstal sredi stavka. Razlog? Šov Luka Dončića na drugem koncu dvorane. "Luka je zadel pet ..." je s sočno kletvico začel Reaves, nato pa se za trenutek ustavil. "Pet metov s polovice igrišča v zadnjih 30 sekundah. To je noro. In pravkar je zadel še enega. Sovražim ga."

Austin Reaves in Luka Dončić sta prijatelja tudi izven košarkarskega parketa.
Austin Reaves in Luka Dončić sta prijatelja tudi izven košarkarskega parketa.
FOTO: AP

Novinarji so se ob tem obrnili proti igrišču in videli, kako je Dončić še enkrat zadel neposredno s polovice igrišča.

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Stari Luka je očitno nazaj

Za Dončića so zdravstvene težave očitno preteklost. Po poškodbi zadnje stegenske mišice, zaradi katere je izpustil končnico prejšnje sezone, je slovenski zvezdnik znova povsem nared. Lani je bil s povprečjem 33,5 točke na tekmo najboljši strelec lige NBA, marca pa je v povprečju dosegal kar 37,5 točke, ob osmih skokih in 7,4 asistence na srečanje.

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Če sodimo po prizorih s treningov Lakersov, je že zdaj v odlični formi.

Prijateljstvo, ki navdušuje navijače

Dončić in Reaves sta v zadnjih mesecih postala eden najbolj povezanih dvojcev v ligi. Soigralca se pogosto zbadata, tekmujeta med seboj in si izmenjujeta šale, a med njima vlada veliko medsebojno spoštovanje. Zato je Reavesova spontana reakcija še toliko bolj zgovorna.

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Američan, ki je poleti podpisal bogato štiriletno pogodbo z Lakersi, je eden ključnih igralcev moštva, Dončić pa naj bi vodstvu kluba jasno sporočil, da si ga želi obdržati kot soigralca.

Lakersi so zdaj Dončićeva ekipa

Po odhodu LeBrona Jamesa so se vse oči usmerile v slovenskega zvezdnika. Lakersi v novo sezono vstopajo z Dončićem kot nespornim vodjo moštva in enim glavnih kandidatov za najvišja mesta v Zahodni konferenci. 

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Prejšnjo sezono je Dončić v glasovanju za najkoristnejšega igralca lige (MVP) končal na četrtem mestu, zdaj pa so pričakovanja še višja.

Austin Reaves ob prihodu v Slovenijo.
Austin Reaves ob prihodu v Slovenijo.
FOTO: Luka Kotnik

Če je sredin trening kakršenkoli pokazatelj njegove pripravljenosti, se navijačem Lakersov obeta sezona, polna spektakularnih potez.

Razlagalnik

Naziv MVP (Most Valuable Player) je prestižna nagrada, ki jo liga NBA podeljuje najkoristnejšemu igralcu rednega dela sezone. O zmagovalcu odloča glasovanje skupine športnih novinarjev in komentatorjev iz Združenih držav Amerike in Kanade. Nagrada upošteva igralčev prispevek k uspehu ekipe, njegove statistične dosežke ter vpliv na igro, pri čemer se ocenjuje predvsem posameznikova sposobnost, da svojo ekipo vodi do zmag.

Liga NBA je razdeljena na dve konferenci, Vzhodno in Zahodno, od katerih vsaka šteje 15 moštev. Zahodna konferenca združuje klube iz zahodnega in osrednjega dela Združenih držav Amerike. Ekipe v konferenci tekmujejo za uvrstitev v končnico (play-off), kjer se najboljša moštva iz obeh konferenc na koncu pomerijo v finalu lige NBA za naslov prvaka.

Los Angeles Lakers so ena najbolj prepoznavnih in uspešnih franšiz v zgodovini lige NBA. Klub je bil ustanovljen leta 1947 v Minneapolisu, od koder se je leta 1960 preselil v Los Angeles. Skozi desetletja so Lakersi osvojili številne naslove prvakov in so bili dom nekaterih največjih košarkarjev vseh časov, kot so Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Kobe Bryant in Shaquille O'Neal. Znani so po svoji bogati zgodovini, zvezdniškem statusu in domači dvorani, ki je postala simbol košarkarskega prestiža.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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KOMENTARJI1

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Amor Fati
01. 10. 2026 13.21
Vem za enega košarkarja iz naše lige, ki je na treningu zadel sedemnajstkrat zapored, sedemnajstkrat! zapored s sredine, pa ni videl ne okusil lige NBA, ker se ni pravilno pisal.
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