Peta zaporedna zmaga Milwaukeeja, Houstonu podaljšek v Minneapolisu

Junaka večera pri zmagovalcih sta bila Alperen Sengun s trojnim dvojčkom – 22 točk, 10 skokov, 11 podaj – ter Fred VanVleet, ki je s 27 točkami in z 11 skoki dosegel dvojni dvojček. Za uvrstitev v četrtfinale pokala NBA je 22 točk dodal Dillon Brooks . A Houston tokrat nikakor ni potrdil položaja na lestvici. Ekipa Minnesote je dobre tri minute pred koncem povedla s 102:97, nato pa do piska sirene ni več dosegla koša, srečo pa sta Van Vleet in Amen Thompson izkoristila za izenačenje. Sengun je imel v rednem delu celo met za zmago, a je žogi pot do koša preprečil Rudy Gobert . Pri Minnesoti, ki je doživela tretji poraz zaporedoma, je 29 točk in deset skokov dosegel Anthony Edwards , 21 točk je dodal Julius Randle , 19 Naz Reid .

Phoenix Suns so v drugem delu, tretjo četrtino so dobili s 36:18, proti Los Angeles Lakers dosegli visoko zmago s 127:100. Domači so vnovič dobili potrditev, koliko ekipi pomenita Bradley Beal in Kevin Durant, ki sta se po poškodbah vrnila na parket in dosegla po 23 točk. Tri koše več je dodal Devin Booker. Na drugi strani je s 25 koši in 15 skoki osamljen izstopal Anthony Davis, LeBron James je za Los Angeles dosegel 18 točk.

Chicago je s 127:198 zmagal v prestolnici. Washington je prvo četrtino celo dobil z 29:21, nato pa so se popolnoma razigrali gostje, pri katerih je kar sedmerica košarkarjev dosegla dvomestno število točk. Z 21 točkami je bil najbolj učinkovit Coby White, Nikola Vučević je 29 točkam dodal 12 skokov. Za Washington je 23 točk dosegel Kyle Kuzma.