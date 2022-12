Peter Vilfan in Saša Dončić se strinjata: Pred Poljsko ni bilo pijančevanja

"Meni osebno je izjemno žal, ker smo izgubili priložnost, da po letu 2017 osvojimo še drugo zaporedno medaljo. Jaz verjamem, da bi osvojili zlato, če bi to tekmo dobili. Imeli smo pravega nasprotnika, realno najslabšo ekipo v tem četrtfinalu. Imeli smo odprto pot do te medalje. V bistvu smo sami izgubili to tekmo, nismo bili dovolj fizično, psihološko in tudi taktično pripravljeni," je o nepričakovanem porazu proti Poljski dodal Peter Vilfan . Sanja Modrić , ki je z obema gostoma v živo spremljala celotno prvenstvo je tudi priznala, da ni ostala ravnodušna: "Jaz se spomnim tistega najinega (Saša Dončić) zadnjega studia po koncu tekme. Jaz sem bila polna čustev. Jeza, razočaranje in žalost, vse je bilo v meni."

"Pričakovanja so bila opravičeno ogromna. Slabih 10 minut te tekme je pokopalo vse te upe. Že takrat sem rekel, da to ni bila tragedija in upam, da so se fantje nekaj naučili," je pogovor o neuspehu na letošnjem Eurobasketu začel Saša Dončić .

Peter Vilfan je glas slovenske reprezentančne košarke že leta in je v svoji komentatorski karieri doživel in vedel že marsikaj. Prizna, da se je v Nemčiji prepustil čustvom: "Jaz sem v prenosu morda šel korak predaleč, ko sem to jezo dal iz sebe med prenosom tekme. Ta jeza je bila posledica tega, da smo mi vsi verjeli v te fante in to reprezentanco. Vsi smo si to silno želeli. Jaz bi dal tam roko, ali ne vem kaj zato, da bi uspeli."

Dončić in Vilfan sta se strinjala, da je popoln preobrat po neverjetni tretji četrtini bil korak predaleč. Slovenski reprezentanti so preprosto porabili preveč energije. "Ko 20 minut odigraš na tak način, kot so jih naši odigrali, lahko to tudi nadoknadiš tako, kot so oni, ampak to seveda požre ogromno energije, moči in zbranosti. Dejansko nam je prvi polčas 'požrl' medaljo." Po Sanjinem vprašanju, koliko tekem bi Slovenija zdaj zmagala, če bi proti Poljski igrala desetkrat zapored, sta se oba popolnoma strinjala. "Desetkrat," je bil odločen odgovor obeh. "Zato jaz pričakujem, da bodo na svetovnem prvenstvu vsi igralci, na čelu z Luko bili v vrhunski formi, prav tako pa tudi naš strokovni štab," je bil kljub letošnjem neuspehu optimističen Vilfan.

Nato pa je sledil pogovor o namigovanjih mnogih, ki so igralce po porazu obtožili pijančevanja in ponočevanja pred tekmo s Poljsko. Vsi trije so odločno stopili v bran slovenskim reprezentantom. "Živimo v taki sredini, da po zmagah ni problemov, ko izgubiš pa se pojavi milijon in ena teorija zarote. Iz prve roke vem, da so to napačne informacije. Kdo te informacije širi in kdo ne, niti ni pomembno. Če bi se v hotelu 'žuralo', bi to bilo vidno. Verjetno bi prišli tudi kakšni posnetki ven. Iz prve roke vem, da to ni bilo res, saj so fantje bili maksimalno zbrani," je govorice odločno zanikal oče največjega slovenskega zvezdnika Luke Dončića. Saša je dodal, da je po njegovem mnenju bilo ravno obratno in je želja reprezentantov mogoče bila celo prevelika. "Po tem prvenstvu se je pokazala slaba stran Slovenije, saj so vi postali pametni in so iz nekih lukenj splezali na površje ter začeli kritizirati. To je grda stran tega poraza," je bil odločen Dončić.

Na Sanjino teorijo, da z občasnim sproščanjem igralcev med reprezentančnimi pripravami ni nič narobe je Vilfan odgovoril z lastnimi izkušnjami. "Če kdo misli, da v reprezentancah nekdanje Jugoslavije v katerih sem igral tudi jaz z največjimi igralci tistega časa (Zoran Slavnić, Dragan Kićanović, Mirza Delibašić, Krešimir Ćosić ...) ni bilo sproščanja, se moti. To sproščanje seveda gre do neke meje, je pa definitivno potrebno. Mesec, dva ali celo več časa si skupaj na treningih, pod pritiskom in razmišljaš ter paziš kaj boš rekel in česa ne smeš storiti. Potem morajo priti tudi taki trenutki, ampak ti trenutki ne vplivajo na negativen razplet dogodkov," se je svoje kariere spominjal Vilfan.