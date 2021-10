Peti poraz na peti tekmi za Zdovca na klopi Žalgirisa

Košarkarji iz Barcelone so v četrtek doživeli prvi poraz v evroligi. Po uvodnih šestih zmagah so v sedmem krogu visoko klonili v Tel Avivu proti Maccabiju z 68:85. V nemškem obračunu je Bayern iz Münchna v gosteh premagal berlinsko Albo z 82:69, Slovenec Žan Mark Šiško ni bil v kadru bavarske zasedbe.

Danes so bile na sporedu še štiri tekme. Unics Kazan je ukanil Real Madrid s 65:58, Zenit Sankt Peterburg je bil boljši od Baskonie Vitorie s 83:54, Monaco je zanesljivo premagal moskovski CSKA Moskva s 97:80, Asvel pa v gosteh Panathinaikos z 84:70.

Pirejski Olympiacos je po hudem boju na kolena položil Fenerbahče s 67:65, medtem ko je Armani Milano brez težav ukanil beograjsko Crveno zvezdo s 79:62 in se na vrhu izenačil z Barcelono. Obe ekipi imata po 13 točk in enako razmerje v danih in prejetih točkah (+51).