Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Peti zaporedni poraz Minnesote

Minneapolis, 26. 01. 2026 07.30 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Jimmy Butler in Rudy Gobert

Dan po smrtonosnem streljanju protestnika v Minneapolisu je napeto vzdušje v mestu vplivalo tudi na tekmo lige NBA med Minnesota Timberwolves in Golden State Warriors. Bojevniki so zmagali s 111:85, za gostitelje je bil to že peti zaporedni poraz. Toda glavna tema je žalost v Minneapolisu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Ta ekipa je trpela. Vzdušje na tribunah - to je bila ena najbolj bizarnih in žalostnih tekem, na katerih sem kdaj sodeloval," je tekmo pospremil sloviti trener bojevnikov Steve Kerr, potem ko so njegovi varovanci, ki jih je s 26 točkami vodil Stephen Curry, prišli do zmage. "Čutiti je bilo mračno vzdušje. Njihova ekipa se je borila s tem, kar se tukaj dogaja in skozi kaj gre to mesto," je dodal.

Chris Finch
Chris Finch
FOTO: AP

V soboto zjutraj so agenti ameriške službe za priseljevanje in carine (Ice) ubili še enega ameriškega državljana. Tako kot pri smrtonosnem incidentu Icea v začetku januarja, vlada trdi, da je šlo za samoobrambo. Videoposnetki, ki krožijo po spletu, kažejo drugače. Trener volkov Chris Finch je nastop svoje ekipe in najnižji skupni dosežek točk v več kot štirih letih označil za "popoln razpad sistema". Že pred tekmo je bil nenavadno čustven.

Preberi še Dončić navijače Dallasa presenetil z luksuzno suito in posebnimi darili

"Nisem samo prebivalec. To je moj dom. Rad živim tukaj. Rad sem del te skupnosti. Sprejeli so me od prvega dne, ljudje so bili odlični. Žalostno je videti, kaj se dogaja," je dejal Finch. Tekma med ekipama je bila sprva na sporedu v soboto, a jo je vodstvo lige zaradi varnostnih razlogov prestavilo za en dan.

Anthony Edwards
Anthony Edwards
FOTO: AP

"Igranje košarke se mi preprosto ni zdelo prav," je dejal Finch, volkovi, za katere je Anthony Edwards dosegel 32 točk, pa so pred tekmo z minuto molka počastili spomin na ubitega Alexa Prettija.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Toronto Raptors, za katere je 23 točk in 11 skokov dosegel Immanuel Quickley, so vodilni ekipi lige Oklahoma prizadejali še drugi zaporedni poraz (103:101). Zion Williamson in Saddiq Bey sta vsak zbrala po 24 točk, New Orleans Pelicans pa so v gosteh s 104:95 premagali San Antonio Spurs, pri katerih je Victor Wembanyama dosegel 16 točk.

Preberi še 'Vsakič, ko bom prišel, bo čustveno'

Zaradi zgodovinskega snežnega neurja je liga NBA odpovedala dve tekmi - domačo Memphis Grizzlies proti Denver Nuggets ter tekmo v Wisconsinu med Milwaukee Bucks in Dallas Mavericks. Slednji po domačem porazu proti Los Angeles Lakers Luke Dončića niso mogli zapustiti letališča. Cade Cunningham je dosegel 29 točk in 11 podaj za vodilno ekipo vzhodne konference Detroit Pistons, ki je s 139:116 doma premagala Sacramento Kings.

Izidi:
Detroit Pistons - Sacramento Kings 139:116

Minnesota Timberwolves - Golden State Warriors 85:111

Oklahoma City Thunder - Toronto Raptors 101:103

San Antonio Spurs - New Orleans Pelicans 95:104

Phoenix Suns - Miami Heat 102:111

LA Clippers - Brooklyn Nets 126:89

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

košarka nba

'Pozdravljen prijatelj', Shaq z Dončićem ponovno spregovoril v slovenščini

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Dveletni čudež biljarda: nadarjeni Jude osvaja svet
Ko se nosečnost prezgodaj konča: Niste sami. Kam po pomoč po izgubi?
Ko se nosečnost prezgodaj konča: Niste sami. Kam po pomoč po izgubi?
Deček brez nog, ki je vdihnil življenje E. T.-ju
Deček brez nog, ki je vdihnil življenje E. T.-ju
Unikatno ime, ki ga ima v Sloveniji le šest deklic
Unikatno ime, ki ga ima v Sloveniji le šest deklic
zadovoljna
Portal
Snemala intimne prizore s 23 let mlajšim
Dnevni horoskop: Raki poslušajo intuicijo, tehtnice čaka globok pogovor
Dnevni horoskop: Raki poslušajo intuicijo, tehtnice čaka globok pogovor
La Toya, Igor Mikič in Carmen Osovnikar vstopajo na Kmetijo
La Toya, Igor Mikič in Carmen Osovnikar vstopajo na Kmetijo
Strokovnjaki opozarjajo, da to ni nedolžna navada
Strokovnjaki opozarjajo, da to ni nedolžna navada
vizita
Portal
Bolezni penisa: kdaj poiskati zdravniško pomoč?
Tako boste poskrbeli za varno vadbo v mrzlem vremenu
Tako boste poskrbeli za varno vadbo v mrzlem vremenu
Kaj jesti, ko imate občutljiv želodec: živila, ki pomirijo prebavo in zmanjšajo draženje
Kaj jesti, ko imate občutljiv želodec: živila, ki pomirijo prebavo in zmanjšajo draženje
Zakaj se rak ščitnice pojavlja pri vse več mladih?
Zakaj se rak ščitnice pojavlja pri vse več mladih?
cekin
Portal
Vodovodarji in električarji zmagovalci AI revolucije?
Kaj je 'nillionaire'? In zakaj v to kategorijo spada večina ljudi danes?
Kaj je 'nillionaire'? In zakaj v to kategorijo spada večina ljudi danes?
Čistilka o ponižujočih pogojih dela
Čistilka o ponižujočih pogojih dela
Zakaj najbogatejši potujejo na Antarktiko?
Zakaj najbogatejši potujejo na Antarktiko?
moskisvet
Portal
Igralka iz serije Botri pobegnila z možem
Test s prsti, ki razkrije, ali imate pljučnega raka
Test s prsti, ki razkrije, ali imate pljučnega raka
Se spomnite nadležne sosede?
Se spomnite nadležne sosede?
To je danes najpogostejši vzrok za razpad razmerja
To je danes najpogostejši vzrok za razpad razmerja
dominvrt
Portal
Kako preprečiti, da bi se oblačila kopičila na stolu?
Kako odstraniti razlit lak za nohte s sedežne garniture?
Kako odstraniti razlit lak za nohte s sedežne garniture?
Črne pike na čebuli: kdaj je varna za uživanje?
Črne pike na čebuli: kdaj je varna za uživanje?
Trde brisače po pranju? Preprost trik za mehke in vpojne brisače
Trde brisače po pranju? Preprost trik za mehke in vpojne brisače
okusno
Portal
V 5 minutah pripravljena solata, po kateri ne boste lačni
Piščanec v smetanovi omaki: 5 receptov, ki navdušijo
Piščanec v smetanovi omaki: 5 receptov, ki navdušijo
Slana palačinka iz pečice – odlična izbira za kosilo ali večerjo
Slana palačinka iz pečice – odlična izbira za kosilo ali večerjo
Najpogostejša napaka pri jajcih, ki jo dela skoraj vsak v kuhinji
Najpogostejša napaka pri jajcih, ki jo dela skoraj vsak v kuhinji
voyo
Portal
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Sledi v snegu
Sledi v snegu
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469