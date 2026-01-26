Peti zaporedni poraz Minnesote

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

"Ta ekipa je trpela. Vzdušje na tribunah - to je bila ena najbolj bizarnih in žalostnih tekem, na katerih sem kdaj sodeloval," je tekmo pospremil sloviti trener bojevnikov Steve Kerr, potem ko so njegovi varovanci, ki jih je s 26 točkami vodil Stephen Curry, prišli do zmage. "Čutiti je bilo mračno vzdušje. Njihova ekipa se je borila s tem, kar se tukaj dogaja in skozi kaj gre to mesto," je dodal.

Chris Finch FOTO: AP

V soboto zjutraj so agenti ameriške službe za priseljevanje in carine (Ice) ubili še enega ameriškega državljana. Tako kot pri smrtonosnem incidentu Icea v začetku januarja, vlada trdi, da je šlo za samoobrambo. Videoposnetki, ki krožijo po spletu, kažejo drugače. Trener volkov Chris Finch je nastop svoje ekipe in najnižji skupni dosežek točk v več kot štirih letih označil za "popoln razpad sistema". Že pred tekmo je bil nenavadno čustven.

"Nisem samo prebivalec. To je moj dom. Rad živim tukaj. Rad sem del te skupnosti. Sprejeli so me od prvega dne, ljudje so bili odlični. Žalostno je videti, kaj se dogaja," je dejal Finch. Tekma med ekipama je bila sprva na sporedu v soboto, a jo je vodstvo lige zaradi varnostnih razlogov prestavilo za en dan.

Anthony Edwards FOTO: AP

"Igranje košarke se mi preprosto ni zdelo prav," je dejal Finch, volkovi, za katere je Anthony Edwards dosegel 32 točk, pa so pred tekmo z minuto molka počastili spomin na ubitega Alexa Prettija.

Toronto Raptors, za katere je 23 točk in 11 skokov dosegel Immanuel Quickley, so vodilni ekipi lige Oklahoma prizadejali še drugi zaporedni poraz (103:101). Zion Williamson in Saddiq Bey sta vsak zbrala po 24 točk, New Orleans Pelicans pa so v gosteh s 104:95 premagali San Antonio Spurs, pri katerih je Victor Wembanyama dosegel 16 točk.

Zaradi zgodovinskega snežnega neurja je liga NBA odpovedala dve tekmi - domačo Memphis Grizzlies proti Denver Nuggets ter tekmo v Wisconsinu med Milwaukee Bucks in Dallas Mavericks. Slednji po domačem porazu proti Los Angeles Lakers Luke Dončića niso mogli zapustiti letališča. Cade Cunningham je dosegel 29 točk in 11 podaj za vodilno ekipo vzhodne konference Detroit Pistons, ki je s 139:116 doma premagala Sacramento Kings. Izidi:

Detroit Pistons - Sacramento Kings 139:116 Minnesota Timberwolves - Golden State Warriors 85:111 Oklahoma City Thunder - Toronto Raptors 101:103 San Antonio Spurs - New Orleans Pelicans 95:104 Phoenix Suns - Miami Heat 102:111 LA Clippers - Brooklyn Nets 126:89