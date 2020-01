Bo NBA v čast Bryantu spremenila svoj logo? Peticija ima že blizu tri milijone glasov

Glasovanje se je začelo na spletni strani change.org 27. januarja, ideja pa je, da bi bil logo lige NBA (že vsa leta je na silhueti najkvalitetnejše košarkarske lige na svetu legendarni Jerry West) izdelan po silhueti Kobeja Bryanta v spomin na preminulega košarkarja. Danes 81-letni West, nekdanji košarkar moštva Los Angeles Lakers in nato tudi trener tega moštva (trenutno je član izvršnega odbora pri mestnem tekmecu Clippersih), je enkrat osvojil naslov prvaka lige NBA. Logo z njegovo silhueto liga uporablja od leta 1969. Zanimivo je, da je West pred tremi leti novinarki televizije ESPN dejal, da ne želi biti več logo lige."Če bi radi to spremenili in upam, da bodo, si tega želim tudi sam," je zapisal USA Today.