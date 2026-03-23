Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

'Petinštirideset prostih metov za tekmeca? To pove veliko'

Ljubljana, 23. 03. 2026 11.58 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
A.V.
Zvezdan Mitrović

Košarkarji Cedevite Olimpije so v okviru regionalne lige ABA v skupini za prvaka doživeli poraz na gostovanju pri Igokei (81:77). Strateg zmajev Zvezdan Mitrović je po tekmi v Laktaših opozoril na eno sila nenavadno stvar, in sicer na podatek o številu prostih metov tekmeca. Ta jih je izvajal neverjetnih 45, kar je za raven omenjenega tekmovanja svojevrsten rekord in obenem opomnik, da bi o zmagovalcu moralo odločati izključno košarkarsko znanje.

Pri Ljubljančanih se je v igri poznala tudi utrujenost od napornega urnika tekem, ki si sledijo druga za drugo. Po bolečem porazu in posledično izpadu iz evropskega pokala sredi tedna, v katerem je Cedevita Olimpija drugo sezono zapored (za)igrala v četrtfinalu, je prišlo na vrsto gostovanje v Laktaših.

Igokea slovi sicer kot eden najbolj neugodnih tekmecev za zmaje, kar se je potrdilo tudi na omenjenem srečanju. Čeprav so varovanci trenerja Zvezdana Mitrovića dokaj prepričljivo dobili prvi polčas (44:34), so v nadaljevanju dvoboja popustili, obenem pa se je v razplet obračuna povsem po nepotrebnem vpletla tudi sodniška trojica.

Košarkarji Cedevite Olimpije (na sliki Ognjen Jaramaz) so na zadnji tekmi regionalne lige ABA morali priznati premoč zasedbi Igokee iz Laktašev.
Košarkarji Cedevite Olimpije (na sliki Ognjen Jaramaz) so na zadnji tekmi regionalne lige ABA morali priznati premoč zasedbi Igokee iz Laktašev.
FOTO: Liga ABA

"Po petinštiridesetih prostih metih tekmeca obstaja več razlogov za poraz, ne le nekaj naših zgrešenih metov ob koncu tekme. Statistika pove veliko. Zato na tekmah Lige ABA rad ponudim priložnost mlajšim igralcem, ki s tem pridobijo pomembne izkušnje za prihodnost, in to bomo počeli tudi v prihodnje," je brez dlake na jeziku dejal Mitrović in dodal:

"Ob koncu smo imeli priložnost za zmago, zgrešili nekaj 'zicerjev', ki so presodili, a tudi število prostih metov naših tekmecev pove veliko. Čestitke Igokei za zmago – videlo se je, da so domači dali svoj maksimum." Cedevito Olimpijo že sredi tedna čaka nov obračun v ligi ABA proti romunskemu Cluju v gosteh, z istim tekmecem pa se bodo Ljubljančani pomerili tudi ob koncu tedna v Stožicah.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka liga aba cedevita olimpija igokea zvezdan mitrović

Minnesota brez Edwardsa do zmage v Bostonu

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Amor Fati
23. 03. 2026 13.47
Ne moreš zmagat vseh tekem. To je nemogoče. Nemogoče je, ker se lahko jutrišnji dan zgodi slab dan. Lep primer je Barcelona, ko je Boki igral zanjo. Imela je popolni score pred zaključnim turnirjem evrolige, potem pa na zaključnem turnirju evrolige v bitki za finale, zgubila z mislim da 30 točkami razlike. To se dogaja, saj so porazi sestavni del športa. Sploh v Košarki, kjer je zelo tezko celotni ekipi drzati neko formo skozi celotno sezono. Enkrat gre pač zoga v kos na najbolj nore nacine, drugic pac ne. Kosarkarji Cedevite dajejo vse od sebe. Resnicno si zelim finale ABA, ampak to tam je se dolga pot.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Igralka kritikom: "Tako je videti, ko mati več ur ne doji svojega otroka"
Mislila sem, da ne bom nikoli mama, zmotila sem se
Mislila sem, da ne bom nikoli mama, zmotila sem se
Vesela novica: Mojmir Šiftar prvič postal očka
Vesela novica: Mojmir Šiftar prvič postal očka
Najlepša imena v Sloveniji? Njihov pomen vas bo očaral
Najlepša imena v Sloveniji? Njihov pomen vas bo očaral
zadovoljna
Portal
Znana Slovenka po enem letu ponovno samska
Dnevni horoskop: Vodnarji bodo izvirni, kozorogi potrebujejo sprostitev
Dnevni horoskop: Vodnarji bodo izvirni, kozorogi potrebujejo sprostitev
Sandali, ki še vedno delijo modni svet
Sandali, ki še vedno delijo modni svet
Tina Maze objavila fotografijo brez ličil
Tina Maze objavila fotografijo brez ličil
vizita
Portal
To se zgodi z mlekom, ko ga predelajo: resnica, ki preseneti vsakogar
Ali kri pitonov nosi odgovor za hujšanje?
Ali kri pitonov nosi odgovor za hujšanje?
Mladenič premagal osteoporozo in se vrnil nazaj v šport
Mladenič premagal osteoporozo in se vrnil nazaj v šport
Pospešuje celjenje in krepi telesno zmogljivost
Pospešuje celjenje in krepi telesno zmogljivost
cekin
Portal
Družina toži smučišče: Otrok opečen z vročo čokolado
Davki na gorivo v EU: Slovenija z najvišjim odstotkom
Davki na gorivo v EU: Slovenija z najvišjim odstotkom
Vsakih 10 sekund zasluži 46 evrov: zgodba očeta, ki je navdušila
Vsakih 10 sekund zasluži 46 evrov: zgodba očeta, ki je navdušila
Dubajski šejk deli 4.631 zemljišč v vrednosti 1,35 milijarde evrov
Dubajski šejk deli 4.631 zemljišč v vrednosti 1,35 milijarde evrov
moskisvet
Portal
Bila je ljubezen na prvi pogled, a vseeno sta se vzdržala do poroke
Ta pogosto spregledana napaka vas lahko drago stane
Ta pogosto spregledana napaka vas lahko drago stane
V teh znamenjih so rojeni moški, ki so najbolj ljubosumni
V teh znamenjih so rojeni moški, ki so najbolj ljubosumni
Najlepše pohodniške poti v Sloveniji
Najlepše pohodniške poti v Sloveniji
dominvrt
Portal
Navadni nagnoj: zlati simbol pomladi in velike noči
Opozorilo veterinarja: Nikoli ne delajte tega s svojo mačko
Opozorilo veterinarja: Nikoli ne delajte tega s svojo mačko
Poslovite se od smradu: Vrnite svežino svojim najljubšim čevljem!
Poslovite se od smradu: Vrnite svežino svojim najljubšim čevljem!
Je vaša hortenzija videti slabo? Tako jo boste rešili
Je vaša hortenzija videti slabo? Tako jo boste rešili
okusno
Portal
5 hitrih kosil iz ene ponve, ki se jih ne boste naveličali
Ko ne veš, kaj skuhati: ti pica toasti rešijo večerjo v pol ure
Ko ne veš, kaj skuhati: ti pica toasti rešijo večerjo v pol ure
Najboljši načini za uporabo ostankov zelenjave v okusnih jedeh
Najboljši načini za uporabo ostankov zelenjave v okusnih jedeh
Popolna krompirjeva priloga, ki zasenči glavno jed
Popolna krompirjeva priloga, ki zasenči glavno jed
voyo
Portal
Kmetija
Spor v družini Beckham
Spor v družini Beckham
Mož iz ozadja
Mož iz ozadja
Parazit
Parazit
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1599