'Petinštirideset prostih metov za tekmeca? To pove veliko'

Pri Ljubljančanih se je v igri poznala tudi utrujenost od napornega urnika tekem, ki si sledijo druga za drugo. Po bolečem porazu in posledično izpadu iz evropskega pokala sredi tedna, v katerem je Cedevita Olimpija drugo sezono zapored (za)igrala v četrtfinalu, je prišlo na vrsto gostovanje v Laktaših.
Igokea slovi sicer kot eden najbolj neugodnih tekmecev za zmaje, kar se je potrdilo tudi na omenjenem srečanju. Čeprav so varovanci trenerja Zvezdana Mitrovića dokaj prepričljivo dobili prvi polčas (44:34), so v nadaljevanju dvoboja popustili, obenem pa se je v razplet obračuna povsem po nepotrebnem vpletla tudi sodniška trojica.
"Po petinštiridesetih prostih metih tekmeca obstaja več razlogov za poraz, ne le nekaj naših zgrešenih metov ob koncu tekme. Statistika pove veliko. Zato na tekmah Lige ABA rad ponudim priložnost mlajšim igralcem, ki s tem pridobijo pomembne izkušnje za prihodnost, in to bomo počeli tudi v prihodnje," je brez dlake na jeziku dejal Mitrović in dodal:
"Ob koncu smo imeli priložnost za zmago, zgrešili nekaj 'zicerjev', ki so presodili, a tudi število prostih metov naših tekmecev pove veliko. Čestitke Igokei za zmago – videlo se je, da so domači dali svoj maksimum." Cedevito Olimpijo že sredi tedna čaka nov obračun v ligi ABA proti romunskemu Cluju v gosteh, z istim tekmecem pa se bodo Ljubljančani pomerili tudi ob koncu tedna v Stožicah.
