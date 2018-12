Nova slaba končnica in nov poraz Olimpije v Ligi prvakov

Olimpija je doživela nov poraz v tekmovanju, pa čeprav je v prvem polčasu nadzorovala potek tekme in si priigrala tudi lepo prednost. V drugem polčasu pa se je ob agresivnejši igri Grkov v Olimpijino igro prikradlo preveč napak, kar je botrovalo izenačeni predstavi do konca, pri tem pa so se za malenkost bolje odrezali gosti iz Patrasa. Ljubljančani so v prvi četrtini pokazali boljšo igro od tekmeca, ki razen v uvodu ni vodil, gostitelji pa so hitro pobegnili tudi za deset točk. Novo najvišjo prednost so dosegli v 13. minuti, ko jeJan Rebec zadel za 26:15. Domači so z borbeno predstavo tudi v naslednjih minutah brez posebnih težav nadzorovali goste in še povečevali prednost, prišli tudi na 14 točk prednosti, podobno prednost pa so nesli tudi na glavni odmor. Na uvodu tretje četrtine pa so Grki zaigrali precej bolj agresivno in se hitro približali na štiri točke zaostanka ter napovedali zanimivo nadaljevanje. To se je tudi uresničilo, v 26. minuti so Grki spet povedli.