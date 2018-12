Petrol Olimpija do zmage v dramatičnem zaključku tekme

Novomeščani pa po tretjem zaporednem porazu ostajajo brez uspeha v gosteh in na zadnjem, dvanajstem mestu.

Tekma je bila zanimiva in izenačena, domači pa so do zmage prišli po dramatičnih zadnjih sekundah. Niso znali zadržati niti vodstva 65:58, ki so ga imeli tri minute in pol pred koncem, niti 68:65, ko so krenili v zadnji napad. Najprej je Jan Špan izgubil žogo, tako da je Paolo Marinelli na hitro znižal na 68:67, takoj za tem pa si je slabo izvajanje izpod koša privoščil še Roko Badžim, kar je Krka kaznovala s košem za vodstvo 69:68.