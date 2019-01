Petrol Olimpija v Bologni vnovič zapravila nemogoče

Čeprav so do konca rednega dela še štirje krogi, kar pomeni, da Ljubljančani nimajo niti teoretičnih možnosti za nadaljevanje tekmovanja, je trener Saša Nikitović v Bologni nastopili z vsemi najboljšimi igralci. Ti so prikazali všečno in borbeno predstavo, žal pa so tako kot že mnogo tekem v tej sezoni praznih rok ostali zaradi slabo odigranih zadnjih minut.

Ljubljančani so že v prvi četrtini prišli do dvomestne prednosti, najvišjo pa so dosegli v 15. minuti pri 36:22. Vodili so po koncu vsake četrtine, nazadnje v 35. minuti s 75:72. Tu pa so se znova začele napake in nespametne poteze. Italijani so naredili delni izid 10:0, povedli z 82:75 in čeprav se je Petrol Olimpija približala na 82:79 in 85:84, tudi z nekaj sreče zadržali prednost.

Tragični junak je bil eden najboljših posameznikov na parketu Luka Šamanić (12 točk, 7 skokov). Pri 82:79 je zgrešil "zicer", v zadnjem napadu pri dveh točkah zaostanka, za katerega so imeli Ljubljančani deset sekund, pa je izgubil žogo.

Najboljši igralec tekme je bil Mirza Begićz 19 točkami in 12 skoki (met 9:12, indeks 27), 14 točk jih je prispeval Jan Špan (6 podaj), dvanajst pa še Miha Lapornik.

Petrol Olimpija bo naslednjo sredo gostila zasedbo iz Oostendeja, ki jo je v Belgiji konec oktobra premagala z 79:73.



Liga prvakov, skupina D, 10. krog, izid:

Virtus Bologna - Petrol Olimpija 87:84