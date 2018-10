Petrol Olimpija v Stožicah izgubila s kar 31 točkami razlike

V Ljubljani je danes v ligi prvakov gostoval klub s slavnim imenom in preteklostjo. Spopad nekdanjih velikanov evropske košarke, ki sta se v boljših časih za oba kluba že merila tudi v razburljivih bojih najkakovostnejšega tekmovanja v evroligi, je v Stožice privabil nekaj več ljubiteljev košarke kot običajno, na koncu pa so ti lahko videli bledo predstavo svojih košarkarjev in visok poraz. Virtus Bologna je imela boljše izhodišče, saj je dobila prva dvoboja v skupini, medtem ko so Ljubljančani po dveh krogih še čakali na prvo zmago, dočakali pa je niso niti danes.

Ljubljančani pa so vendarle imeli nekaj razlogov za optimizem, saj so v nedeljo v državnem prvenstvu premagali Hopse in tako prekinili niz dveh porazov v ligi prvakov in ligi Aba. A hitro se je pokazalo, da bodo v evropskem pokalu nadaljevali niz porazov. V prvi četrtini so bili še blizu in imeli le -3, nato pa so povsem popustili v drugem delu. Zmogli so le 11 točk, Virtus pa je neusmiljeno rešetal mrežico in do polčasa prišel do visokega vodstva 46:27.

Nič bolje ni šlo Ljubljančanom v drugem polčasu. Preveč napak, medla igra in preveč zgrešenih metov (predvsem so šepale trojke, na koncu je bilo 5-24) so olajšali delo tekmecem, razlika pa je samo še naraščala in na koncu so se morali zmaji truditi, da ne bi doživeli katastrofe. Zadnji del so začeli z -25, približno pri takšni razliki pa tudi ostali. Virtus je brez težav obvladoval tekmo in se bližal stotici, gostiteljem pa ni dovolil, da bi vsaj nekoliko ublažili poraz, na koncu je slavil visoko s +31 ter se utrdil na vrhu skupine.

Za Olimpijo je Jan Špan dosegel 18 točk, a je bil pri nerazpoloženih domačih edini z dvoštevilčnim izkupičkom.

Izid:

Petrol Olimpija - Virtus Segafredo Bologna 61:92(16:19, 11:27, 17:23, 17:23)