Nov trener, stara zgodba: Olimpija ostaja pri eni zmagi v ligi prvakov

Košarkarji Petrola Olimpije tudi pod vodstvom novega trenerja ‒ Zorana Martićaje zamenjal Aleksandar Nikitović‒ ostajajo pri eni zmagi v sedmih nastopih v ligi prvakov. Po prvem delu tega evropskega tekmovanja Ljubljančani zasedajo zadnje mesto v skupini D, za četrtim mestom, ki vodi v nadaljnje tekmovanje oziroma osmino finala, pa zaostajajo za dve zmagi. Do konca predtekmovanja, se pravi do začetka februarja, jih čaka še sedem tekem.

Za Petrol Olimpijo je bila to dvaindvajseta tekma v novi sezoni oziroma od 24. septembra, ko je bila na sporedu prva preizkušnja v slovenskem superpokalu. Zgolj v državnem prvenstvu ima pozitivno bilanco (4-2), na mednarodnih prizoriščih pa je v dvanajstih nastopih zabeležila vsega tri zmage. Šok terapija z menjavo trenerja ni uspela. Olimpija je prikazala katastrofalen prvi polčas, v katerem si je nabrala dvajset točk zaostanka (55:35), ki jih kljub nekoliko boljši predstavi v nadaljevanju ni uspela nadoknaditi.

Podatek, da so domačini, ki do te tekme v svoji dvorani v ligi prvakov še niso zmagali, v 13. minuti vodili že s trinajstimi točkami naskoka (38:25), po petnajstih minutah in pol pa so bili že pri 52 doseženih točkah (52:33), zgovorno priča o kakovosti ljubljanske obrambe. Ta je bila sicer v drugem polčasu nekoliko boljša, tako da so se zmaji približali na 64:58 (26. minuta), 71:66 (29.) in 77:72 na začetku zadnje četrtine, vseeno pa niti približno takšna, da bi se lahko iz Turčije vrnili z dvema točkama ali prepričali zveste navijače, da je v Stožicah zavel svež veter.

Izidi 7. kroga lige prvakov:

- skupina D:

Bešiktaš Sompo Japan ‒ Petrol Olimpija 94:84 (27:24, 30:15, 18:29, 19:16)

Geyik 18 točk, Benzing 17, Buva 14 in 5 skokov; Špan 18 in 6 podaj, Begić in Lapornik 14

Prometheus ‒ Virtus Segafredo 85:95

medi Bayreuth ‒ Neptunas 102:78

(Gregor Hrovat 11 točk, 2 skoka in 4 podaje v 17:02 za Bayreuth.)

SIG Strasbourg ‒ Filou Oostende 61:64

Lestvica: 1. Virtus 14 točk, 2. Prometheus 12, 3. Strasbourg 11, 4. Bayreuth 10, 5. Neptunas 10, 6. Bešiktaš 10, 7. Oostende 9, 8. Olimpija 8.