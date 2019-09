Petrović 'norel' po zmagi Brazilcev: Giannisu je rit izprašil 40-letnik!

Nad najkoristnejšega igralca minule sezone lige NBA Giannisa Antetokounmpaje Aleksandar Petrovićposlal izkušenega 39-letnega Alexa Garcio, ki je prvega zvezdnika letošnjega svetovnega prvenstva pomagal zadržati pri vsega 13 točkah. Veselje je bilo v brazilskem taboru dvojno, saj jim je zmaga nad Grki prinesla tudi uvrstitev v drugi del tekmovanja.

"Zakaj je ta šport prekrasen? Na eni strani imate tipa, ki je bil MVP, ima 23 let in kdo ga nocoj ustavi? Tip, ki ima 40 let in mu je na igrišču izprašil v rit! To je košarka!" besed ni izbiral Petrović, ko je po zmagi v Nandžingu spregovoril z mediji in od veselja kar tolkel po mizi.

'Bolj sem si glavo razbijal s Sloukasom in Printezisom'

Starejši brat pokojnega Dražena Petrovićaje na Kitajskem slavil eno največjih zmag v karieri, 60-letni Šibeničan je kot trener sicer vodil že številne hrvaške in poljske klube, dvakrat je bil tudi selektor Hrvaške, nazadnje med letoma 2016 in 2017, ko je nato sprejel izziv na klopi brazilske reprezentance.

Petrović je dodal, da se je bolj kot Antetokounmpa bal evroligaških zvezdnikov Kostasa Sloukasain Georgiosa Printezisa. Slednji je bil z 20 točkami nato res prvi strelec Grkov, medtem ko je Sloukas ob devetih točkah podelil enajst podaj.

"Pokazali smo, da imamo več igralcev, ki lahko ustavijo Antetokounmpa. Toda včeraj sem si glavo bolj razbijal s Sloukasom in Printezisom, to pa se je danes tudi zgodilo. Ko sem se pripravljal na to tekmo, je veliko ljudi govorilo in se šalilo glede tega, kako ustaviti Antetokounmpa. V moji glavi pa sem imel že šest mesecev načrt, kako ga ustaviti - vse od polfinala (vzhodne konference lige NBA, op. a.) med Torontom in Milwaukeejem. Nocoj sta bila težavi za nas Sloukas in Printezis,"je še dejal Petrović.

