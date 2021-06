Philadelphia izenačila serijo proti Atlanti, Embiid navdušil s 40 točkami

Embiid igra v končnici, čeprav ima poškodovano koleno – zdravniki so mu diagnosticirali raztrganino v desnem meniskusu. Trae Young , ki je bil glavni zvezdnik prve tekme, je tokrat za Atlanto dosegel 21 točk in 11 podaj. Pred tem je bilo njegovo povprečje letošnje končnice 30,2 točke.

Na zahodu Utah povedel z 1:0 v seriji proti "krvnikom" Dallasa

V zahodni konferenci so košarkarji Utah Jazz pričakovano bolje začeli polfinale in na uvodni tekmi dvoboja na štiri zmage pred več kot 18.000 gledalci v Salt Lake Cityju premagali Los Angeles Clippers s 112:109. Slednji so si konferenčni polfinale zagotovili šele po sedmih tekmah, ko so na odločilni tekmi premagali Dallas Mavericks slovenskega zvezdnika onkraj luže Luke Dončića.

Junak večera je bil Donovan Mitchell s 45 točkami, največ dela pa je opravil v drugem polčasu, v katerem je dosegel 32 točk. Bojan Bogdanović in Jordan Clarkson sta k zmagi dodala vsak po 18 točk.