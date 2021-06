Philadelphia izsilila sedmo tekmo

Zasedba iz mesta angelov, ki je v prvem krogu končnice izločila Dallas Luke Dončića, se je prvič v svoji 51-letni zgodovini prebila v konferenčni polfinale. V izjemno razburljivi tekmi je kalifornijska ekipa v odsotnosti poškodovanega prvega zvezdnika Kawhija Leonarda v končnici nadoknadila 25 točk zaostanka iz začetka tretje četrtine ter na krilih razpoloženega Teranca Manna, ki je dosegel svojih rekordnih 39 točk, strla odpor tekmecev iz Salt Lake Cityja. Poleg Manna sta se v domači zasedbi izkazala tudi Paul George z 28 in Reggie Jackson s 27 točkami. Pri ekipi iz Utaha je bil najbolj učinkovit Donovan Mitchell, ki je 39 točkam dodal še po devet skokov in podaj, medtem ko sta Royce O'Neale in Jordan Clarkson prispevala po 21 točk. Kalifornijsko zasedbo v velikem finalu čaka Phoenix, ki je v polfinalu odpihnil Denver Vlatka Čančarja in v zmagah slavil s 4:0. Prva tekma bo v noči na ponedeljek v Arizoni. Bolj negotovo je v vzhodni konferenci. Philadelphia je na današnji šesti polfinalni tekmi v Atlanti izsilila sedmo tekmo, ki bo v noči na ponedeljek v mestu bratovske ljubezni. Za današnjo zmago v olimpijskem mestu si največ zaslug lastijo Joel Embiid, Tobias Harris in Seth Curry. Prvi je dosegel 22 točk in pobral 13 žog pod obema obročema, medtem ko sta Harris in Curry prispevala po 24 točk. Slednji je zadel tudi šest metov za tri točke. Pri zasedbi iz Georgie je bil najbolj učinkovit Trae Young s 34 točkami in 12 podajami, Kevin Huerter je dodal 17 točk in 11 skokov.

Zmagovalca tega dvoboja v finalu vzhodne konference čaka zmagovalec obračuna med ekipama Milwaukee Bucks in Brooklyn Nets. Tudi na tem dvoboju je izid v zmagah izenačen 3:3, odločilna sedma tekma bo v noči na nedeljo v New Yorku.

Izidi, končnica:

- polfinale:

- vzhodna konferenca:

Atlanta Hawks – Philadelphia 76ers 99:104

- izid v zmagah je izenačen 3:3

- zahodna konferenca:

LA Clippers – Utah Jazz 131:119

- LA Clippers se je s 4:2 v zmagah uvrstil v finale zahodne konference