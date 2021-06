Philadelphia, Utah in Atlanta v drugi krog končnice

Košarkarji Philadelphia 76ersov so na peti tekmi serije z Washington Wizardsi prišli do četrte zmage (129:111) in napredovanja v drugi krog. Isti dosežek je uspel še Utah Jazzom, ki so bili boljši od Memphis Grizzliesov (126:110), in Atlanta Hawksom proti New York Knicksom (103:89). Vsi so napredovali s 4:1 v zmagah.

Donovan Mitchell (na levi) je bil najboljši strelec Utaha na peti tekmi, dosegel je 30 točk. FOTO: AP Potem ko so grizliji iz Memphisa na prvi tekmi serije šokirali Utah Jazze na njihovem parketu, je prva ekipa rednega vzela stvari v svoje in delo dokončala v noči na četrtek na peti tekmi. Najbolj zaslužen za zmago je bil prvi zvezdnik UtahaDonovan Mitchells 30 točkami, desetimi podajami in šestimi skoki. 24-letni zvezdnik se sicer že nekaj časa ukvarja s težavami z alergijo, zaradi katere bojda ne more normalno spati. Tudi zato mu je trener Quin Snyder v zaključku namenil nekoliko počitka, saj je odigral le 29 minut. Kar 26 od 30 točk je dosegel v prvem polčasu. "Donovan se izboljšuje iz sezone v sezono. Da ga imamo nazaj, je velika prednost. Z njim je zabavno igrati,"je soigralca pohvalilRudy Gobert. Francoski center se je proslavil s 23 točkami in kar 15 skoki. Jordan Clarkson je vpisal 24 točk, 17 jih je dodal hrvaški ostrostrelecBojan Bogdanović. Dvomov o zmagovalcu je bilo bolj ali manj konec že po prvi četrtini, ki se je končala s 47:27 v korist Utaha. Mladeniči iz Memphisa, pri katerih sta bila najboljša Dillon Brooks in Ja Morant (oba s 27 točkami), pa so poraz nekoliko ublažili v zadnjih 12 minutah, ko so svoj zaostanek s 30 zmanjšali na bolj sprejemljivih 16 točk. Utah Jazz se bo v drugem krogu končnice pomeril z zmagovalcem obračuna med Dallas Mavericksi in Los Angeles Clippersi. Vrhunci petega obračuna Utah Jazz – Memphis Grizzlies: Pri četrti zmagi Atlante nad New Yorkom je zopet blestel Trae Young, ki je srečanje končal s 36 točkami in devetimi podajami, dosegel pa je tudi ključno trojko dobro minuto pred koncem, ki je zapečatila usodo kratkohlačnikov. Nadarjeni organizator igre je serijo zaključil s fantastičnim povprečjem 29,2 točke in 9,8 asistence. Pri AP-ju pa so ob tem zapisali, da nikoli ni izgledalo, da prvič v karieri igra v končnici. Na drugi strani je prvič slast igranja v končnici okusil tudi zvezdnik New Yorka Julius Randle, za katerim pa še zdaleč ni tako dobra serije. Na peti tekmi je sicer vpisal 23 točk in 13 skokov, a je to bilo premalo. Dobitnik nagrade za košarka, ki je najbolj napredoval, je zadel le osem od 21 metov, skupno pa je iz igre metal 28/94, torej manj kot 30-odstotno. Kljub temu je bil Randle ponosen na predstave New Yorka v letošnji sezoni: "Trenutno je težko doumeti vse stvari, a vrnili se bomo še boljši. Za nami je dobra sezona." Vrhunci pete tekme New York Knicks – Atlanta Hawks: Vrhunci pete tekme Philadelphia 76ers – Washington Wizards: *Liga NBA, izidi, končnica: Los Angeles Clippers - Dallas Mavericks 100:105

(Luka Dončić: 42 točk, 8 skokov, 14 podaj za Dallas) - Dallas v zmagah vodi s 3:2; Utah Jazz- Memphis Grizzlies 126:110

- Utah se je s 4:1 v zmagah uvrstil naprej Philadelphia 76ers - Washington Wizards 129:112

- Philadelphia se je s 4:1 v zmagah uvrstila naprej New York Knicks -Atlanta Hawks 89:103

- Atlanta se je s 4:1 v zmagah uvrstila naprej

