Philadelphia na krilih Maxeyja končala niz Lakersov

Tyrese Maxey je dosegel 43 točk in popeljal moštvo Philadelphia 76ers do zmage s 118:104 proti Los Angeles Lakers v severnoameriški košarkarski ligi NBA. Houston Rockets so v napeti tekmi ugnali Atlanto s 100:96.

Utah Jazz, najslabša ekipa zahodnega dela lige, je s 103:114 izgubila proti Golden State Warriors, igralci Portland Trail Blazers pa so s 125:111 nadigrali Milwaukee Bucks. V noči na četrtek bosta igrali obe ekipi ta čas poškodovanih slovenskih reprezentantov Luke Dončića in Vlatka Čančarja, v New Yorku se bodo proti Knicks merili Denver Nuggets, v New Orleansu pa proti Pelicans Dallas Mavericks. Philadelphia je prišla do 18. zmage v sezoni in je na 11. mestu razpredelnice vzhodnega dela lige, 26 zmag pa imajo Lakers, ki so peti na lestvici na zahodu.

Maxey je dobro izkoristil priložnost, saj je Joel Embiid izpustil svojo 12. tekmo po vrsti, Paul George pa je odpadel zaradi poškodbe prsta, a so Sixers dosegli tretjo zaporedno zmago, poraz je prekinil niz štirih zmag Lakers, v ta niz je vključena tudi zmaga nad aktualnimi prvaki iz Bostona. Da bi bil tokratni poraz še bolj grenak, je zvezdnik Anthony Davis končal tekmo v prvi četrtini zaradi zdravstvenih težav. Igralci 76ers so v drugi četrtini tekmece ugnali z 48:32 in ob polčasu vodili s 73:57. LeBron James je dosegel 31 točk z osmimi skoki in devetimi podajami, vendar je dejal, da je 22 izgubljenih žog njegove ekipe preveč, da bi zmagali. "Nocoj smo imeli preveč izgubljenih žog, kar je povzročilo preveč dodatnih napadov tekmecev. Ne morete delati napake za napako in upati potem na slavje," je dejal James. Najboljši strelec lige vseh časov je z eno ukradeno žogo napredoval na šesto mesto na večni lestvici NBA z 2311 ukradenimi žogami.

Houston nadaljuje z odličnimi predstavami V Atlanti je Jalen Green dosegel 25 točk za Rockets, ki so ubranili pozni pritisk Hawks in dosegli četrto zaporedno zmago. Po treh velikih zmagah, dveh zaporednih nad vodilnim v vzhodni konferenci Clevelandom in nad Bostonom, so Rocketsi prikazali še eno izvrstno predstavo. Green je ukradel žogo in nato s polaganjem povišal vodstvo Houstona na 96:80 dobrih pet minut pred koncem igre. Toda Atlanta je zmanjšala zaostanek manj kot minuto pred zaključkom. DeAndre Hunter je imel priložnost popeljati Hawks v vodstvo, a je zgrešil met za tri točke, Alperen Sengun pa je z zabijanjem zapečatil zmago. Sengun je končal z 18 točkami in 10 skoki, Jae'Sean Tate pa je s klopi za Houston dodal 16 točk. Trae Young je dosegel 21 za Atlanto, ki je klonila šestič zapovrstjo.

Šesterica igralcev Utaha je proti Golden Statu dosegla dvomestno število točk, največ 30, Collin Sexton. Pri zmagovalcih sta bila najbolj učinkovita nemški reprezentant Dennis Schröder (23) in rezervist Brandin Podziemski (20), zvezdnik Stephen Curry pa pred domačimi gledalci v San Franciscu sploh ni stopil na parket. Grški center Giannis Antetokounmpo je za Bucks dosegel 39 točk in 12 skokov ter pet podaj, 20 točk in šest podaj je dodal Damian Lillard. Portland je imel tri igralce z več kot 20 točkami, Deni Avdija jih je ob devetih skokih prispeval 30, Anfernee Simons 25, 21 pa Deandre Ayton, dodal je še 14 skokov. Izidi: Atlanta Hawks – Houston Rockets 96:100 Philadelphia 76ers – Los Angeles Lakers 118:104 Golden State Warriors – Utah Jazz 114:103 Portland Trail Blazers – Milwaukee Bucks 125:112